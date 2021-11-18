تزداد في الشتاء.. علامات غير عادية تؤكد نقص فيتامين د بالجسم

يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم ،و يؤدي النقص إلى عدد من المشاكل، حيثينتج الجسم فيتامين (د) من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق ، لذلك قد يكون الشتاء هو الوقت الذي يكون فيه نقص فيتامين (د) أكثر شيوعًا.



في الواقع يمكن أن يحدث نقص فيتامين د لأنك لا تحصل على ما يكفي من أشعة الشمس فيتامين د ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات ، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين. ومع ذلك، مع عدد كبير جدا من فيتامين D المكملات الغذائية على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب الكثير من الكالسيوم لبناء في الجسم. هناك عدة علامات على جلدك قد تتمكن من اكتشافها.

أعراض نقص فيتامين د

يقول موقع cerascreen الصحي أن فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في صحة بشرتنا.

ويشير الموقع إلى أن الفيتامين يساهم في التئام الجروح ، وبالتالي فإن نقص فيتامين (د) قد يساهم في التئام الجروح ببطء ، وكذلك تطور الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا آلامًا في العضلات وضعفًا ، ومشية متمايلة ، وألمًا مزمنًا منتشرًا أو ألمًا في العظام في أسفل الظهر والحوض والقدم.

و يضيف موقع إكسبريس أن الشخص الذي يعاني من نقص حاد في فيتامين (د) قد يجد صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الأرض أو الكرسي المنخفض قد تشعر العظام أيضًا بالألم إلى الضغط المعتدل. يميل هذا إلى أن يكون أكثر وضوحًا في الضلوع أو عظام الساق على سبيل المثال ، قد يشكو شخص بالغ يعاني من نقص الفيتامينات "من التعب العام والأوجاع والآلام الغامضة والشعور العام بأنه ليس على ما يرام" ، وفقًا للموقع.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن عوامل الخطر لنقص فيتامين (د) تشمل نقص التعرض لأشعة الشمس ، والجلد الداكن ، والعيش في المنزل ، وسوء الامتصاص ، والحمل أو الرضاعة الطبيعية. لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت الهيئة :أشهر الصيف ، سيحصل غالبية السكان على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه بين أكتوبر وأوائل مارس ، لا ننتج ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس ، لذا فأنت بحاجة إلى الحصول على فيتامين (د) من نظامك الغذائي قد يعاني حوالي 20 بالمائة من البالغين من نقص فيتامين (د) ، وهناك العديد من عوامل الخطر الرئيسية لنقص فيتامين (د ) .

إذا كنت أنت أو أي شخص تقوم على رعايته في مجموعة معرضة لخطر أكبر ، فقد يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين د على سبيل المثال ، إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الداخل ، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تأخذ 10 ميكروغرام من فيتامين د يوميًا للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك.

يمكنك تناول مكملات فيتامين د على شكل أقراص أو سائل أو رذاذ ، ويمكن شراؤها من الصيدلية.

ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضارًا ويجب تجنبه.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم مما قد يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب.

تضيف NHS: "إذا أوصى طبيبك بتناول كمية مختلفة من فيتامين (د) ، فعليك اتباع نصائحهم".

يضيف الجسم الصحي أن التقارير المتعلقة بتقليل فيتامين (د) من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا لا تدعمها أدلة كافية لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال.

وتقول: "لا يوجد حاليًا دليل كافٍ لدعم تناول فيتامين د فقط للوقاية من COVID-19 أو علاجه ".في أبريل 2020 ، أصدرت NHS بيانًا ، بناءً على توصيات من Public Health England (PHE) ، بأنه يجب علينا جميعًا التفكير في تناول 10 ميكروغرام / يوم من فيتامين (د) كمكمل ، للحفاظ على صحة عظامنا وعضلاتنا.

صدرت هذه النصيحة الآن ، إلى حد كبير بسبب القيود التي يفرضها الحجر الصحي والإغلاق.إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، اسألي ممرضة التوليد أو الزائرة الصحية للحصول على معلومات حول تناول فيتامين د.



تقول عيادة كليفلاند: "لا يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة. لهذا السبب أضافت بعض الأطعمة فيتامين د "تشمل المصادر الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض.