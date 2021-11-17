يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال

يحتوي كل نوع من أنواع البرتقال على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، كما أنه يحتوي على كمية العديد من الفيتامينات الأخرى.
فوائد البرتقال
1- يحمي خلاياك من التلف
2- يساعد البرتقال جسمك على إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين يعالج الجروح ويمنحك بشرة أكثر نعومة
3- يسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم
4- يقوي جهاز المناعة ودفاع جسمك ضد الجراثيم
5- يبطئ تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر
يساعد في محاربة السرطان المسببة للجذور الحرة
6- عندما تشعر بالقلق ، يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وضغط الدم لديك .
7- مضاد التهاب: تخبر بعض الأطعمة جهاز المناعة لديك أنه يتعرض للهجوم، هذا يسبب الالتهاب ، عندما التهاب يتحول إلى مشكلة على المدى الطويل، فإنه يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري ، أمراض القلب ، التهاب المفاصل والسرطان و مرض الزهايمر ، والبرتقال له تأثير معاكس.
8- يعتبر البرتقال طريقة رائعة للحصول على جرعة كبيرة من حمض الفوليك بشكل طبيعي، يستخدمه جسمك لتقسيم الخلايا وصنع الحمض النووي، لأنه يساعد على منع العيوب الخلقية ، فهو فيتامين ب مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.