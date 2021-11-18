بالصور.. تدشين العرس الانتخابي لاتحاد طلاب جامعة قناة السويس

طالب الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب بالمشاركة في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتى انطلقت اليوم الخميس وتستمر حتي ٢ ديسمبر القادم.

وأضاف "زكى"، "أننا نعيش فى أمان واستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يسعي إلى بناء جمهورية جديدة أساسها الديمقراطية التى تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الانتخابات بالجامعة تسير بالنزاهة والشفافية فنحن جامعة تحافظ على مكانتها المرموقة وسط الجامعات المصرية، معلناً أن اليوم تدشين إنتخابات إتحاد الطلاب على مستوى كليات الجامعة، فمنتسبى الجامعة عناصر متعددة ومختلفة تعمل جميعها لأجل الطالب وزيادة وعيه وتنمية مداركه من أجل تقديم خريج متميز قادر على تلبية إحتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراته وبناء شخصيته بالأنشطة المتميزة.

كما حرص زكى على الإشادة بأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية وأنشطتها المتميزة.

ومن جانبه طالب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الهتاف بإسم مصر، واصفاً طلاب الأسرة بأنهم وجهه مشرفه داخل جامعتنا، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة على الدعم اللا محدود المادى والمعنوى للأنشطه الطلابية وجميع القائمين على تنظيم هذا اللقاء المتميز، مشيراً إلى إن أبناء الاسرة يجمعهم فكر وثقافة لرؤية مستقبلية لمستقبل مصر، مؤكداً أنه لا يوجد أى ترتيب مسبق لإختيار أى مرشح بعينه ونحن إدارة الجامعه معكم خطوه بخطوه، وبالتعاون مع المكتب التنفيذى لتنظيم الإنتخابات الطلابيه فى ظل إجراءات إحترازيه مشدده.



وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية انه خلال عام من الفعاليات والأنشطه الطلابية أظهرت أسرة طلاب من أجل مصر تميزها داخل وخارج الجامعه، وأثبتت تواجد فعال وقوى فى الأنشطة الطلابية،داعياً طلاب الأسرة المشاركه فى هذا العرس لتحقيق تواجد فعال وتقديم خدمات متميزه لزملائهم الطلاب.

و أستهل الدكتور محمد جودة البقرى رائد أسرة طلاب من أجل مصر كلمته، مؤكداً أن تدشين الأسرة المركزيه عام ٢٠١٦ كان بهدف المساهمة فى الحركة الطلابية من أجل بناء كيان طلابى معتدل يهدف إلي إستكمال الدور التنويرى والحقوقى للطلاب.

كما حرص الطالب محمد شريف على إلقاء كلمه ممثلأ عن طلاب من أجل مصر موضحاً رؤية الأسرة تتمثل في تكوين مجتمع طلابي قوي متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من أجل مصر، موضحاً أن للأسرة رسالة واضحة وهي إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين بإستخدام أحدث الوسائل والانظمة لتحقيق المشاركة الفعالة في خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تبنتها الدولة بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم .

هذا وتم عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة الأسرة خلال عام من العمل والتى شملت إستقبال الطلاب الجدد، دورة الشهيد الرفاعى ،سباق الدرجات ،ماراثون تحيا مصر ،بالإضافة لتعزيز مهارات وقدرات الطلاب القيادية بالاضافة إلى نشاط الأسره خلال تفشى جائحة كورونا والقيام بتقديم الندوات التثقيفية التوعية عن الجائحة مبادرة وعيك وقاية و مبادرة قياس السكر والضغط بكليات الجامعة ،وتحسين مبادرة بداية حلم على مسرح وزارة الشباب والرياضة برعاية قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفيلم آخر عن فعاليات الملتقى الأول لأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية والتى عقدت خلال الفترة من ٥ إلى ٨ نوفمبر.

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