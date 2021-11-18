عقدت وحدة حماية الطفولة بديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم، بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومني علي أبو بكر رئيس الوحدة،ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء الوحدات الفرعية في مجالس المدن.
وأكد سكرتير عام المحافظة علي إهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم إجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًا إلي قيام محافظة شمال سيناء بإنشاء وحدة حماية الطفل لتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل علي الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد سكرتير عام المحافظة بقيام الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات الفرعية في مجالس المدن بتوعية المواطنين بحقوق الأطفال من خلال الندوات في المؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.
وحدة حماية الطفولة بشمال سيناء توصي بتجريم الاعتداء عليهم
عقدت وحدة حماية الطفولة بديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم، بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومني علي أبو بكر رئيس الوحدة،ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء الوحدات الفرعية في مجالس المدن.