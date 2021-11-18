وحدة حماية الطفولة بشمال سيناء توصي بتجريم الاعتداء عليهم

عقدت وحدة حماية الطفولة بديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم، بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومني علي أبو بكر رئيس الوحدة،ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء الوحدات الفرعية في مجالس المدن.

وأكد سكرتير عام المحافظة علي إهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم إجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًا إلي قيام محافظة شمال سيناء بإنشاء وحدة حماية الطفل لتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل علي الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد سكرتير عام المحافظة بقيام الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات الفرعية في مجالس المدن بتوعية المواطنين بحقوق الأطفال من خلال الندوات في المؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.

وحدات فرعية



وأضافت مني علي أبو بكر رئيس الوحدة، أنه تم إنشاء وحدات فرعية في مجالس المدن وتحديد نظام آليات عملها وتلقي التقارير الشهرية التي تقوم بها لعرضها علي وزارة التنمية المحلية، مستعرضة التعريف بالوحدة ومهامها وأهدافها والهيكل التنظيمي للوحدات واللجان.

واستعرضت هاجر صالح، الأخصائي الاجتماعي بالوحدة، طرق تلقي البلاغات وطرق التعامل معها والإجراءات الواجب إتباعها عند تلقي البلاغات ودور الأخصائي الاجتماعي مع الأطفال المعرضين للخطر بكافة أنواعه، وطيفية التعامل مع مختلف الحالات.

كما استعرض عبد الله أبو سمرة الأخصائي القانوني بالوحدة ، القانون الخاص بالطفل والقرارات المعنية بالطفولة، ودراسة البلاغات قانونيًا بما يضمن مصلحة الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب الاطر القانونية التي تعمل في ظلها الوحدات.