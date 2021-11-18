عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حماية الطفولة بشمال سيناء توصي بتجريم الاعتداء عليهم

اجتماع وحدة حماية
اجتماع وحدة حماية الطفولة بسيناء

عقدت وحدة حماية الطفولة بديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم، بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومني علي  أبو بكر رئيس الوحدة،ورؤساء مجالس المدن،  وأعضاء الوحدات الفرعية في مجالس المدن.
وأكد سكرتير عام المحافظة علي إهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم إجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًا إلي قيام محافظة شمال سيناء بإنشاء وحدة حماية الطفل لتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل علي الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد سكرتير عام المحافظة بقيام الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات الفرعية في مجالس المدن بتوعية المواطنين بحقوق الأطفال من خلال الندوات في المؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.

وحدات فرعية


وأضافت مني علي  أبو بكر رئيس الوحدة، أنه تم إنشاء وحدات فرعية في مجالس المدن وتحديد نظام آليات عملها وتلقي التقارير الشهرية التي تقوم بها لعرضها علي وزارة التنمية المحلية، مستعرضة التعريف بالوحدة ومهامها وأهدافها والهيكل التنظيمي للوحدات واللجان.
واستعرضت هاجر صالح، الأخصائي الاجتماعي بالوحدة، طرق تلقي البلاغات وطرق التعامل معها والإجراءات الواجب إتباعها عند تلقي البلاغات ودور الأخصائي الاجتماعي مع الأطفال المعرضين للخطر بكافة أنواعه، وطيفية التعامل مع مختلف الحالات.
كما استعرض عبد الله أبو سمرة الأخصائي القانوني بالوحدة ، القانون الخاص بالطفل والقرارات المعنية بالطفولة، ودراسة البلاغات قانونيًا بما يضمن مصلحة الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب الاطر القانونية التي تعمل في ظلها الوحدات.

بروتوكول لتأهيل الشباب الجامعي المقبل على الزواج في سيناء

البطاطس المشوية .. كيف يحتمي أبناء سيناء من لدغات العقارب ؟

اجتماع تنسيقي لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في سيناء

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة في شمال سيناء

حملة جديدة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع الرئيسية بسيناء

txt

شوشة: الزراعة في مقدمة محاور التنمية على أرض شمال سيناء

محافظة شمال سيناء وحدة حماية الطفولة ديوان عام محافظة شمال سيناء الانتهاكات ضد الأطفال حقوق الأطفال المصالح الحكومية

موضوعات متعلقة

خطة عمل لمركز القياس والتقويم بجامعة العريش

سقوط أمطار غزيرة علي مناطق شمال سيناء

شوشة: الزراعة في مقدمة محاور التنمية على أرض شمال سيناء

414.5 مليون جنيه.. مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة في شمال سيناء

ندوات لحصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة في سيناء

بروتوكول لتأهيل الشباب الجامعي المقبل على الزواج في سيناء

البطاطس المشوية .. كيف يحتمي أبناء سيناء من لدغات العقارب ؟

اجتماع تنسيقي لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في سيناء

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| حكم التبرع بفص من الكبد مع أخذ المال لسداد الديون.. هل آخر وقت لصلاة العشاء منتصف الليل؟ كيف أصلي سنة الظهر هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟

التعليم : سؤال "خدعة تكرار حرف الجر" ليس في منهج 4 ابتدائي

تشارلز لـ السيسي: مصر تضطلع بدور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الدولية

زوجة الأمير تشارلز تنهي زيارتها في عزبة خيرالله.. وتغادر وسط احتفاء الأهالي| شاهد

زوجة ولي العهد البريطاني تزرع شجرة فوق سطح أحد المنازل بعزبة خير الله| شاهد

محطة جديدة تدعم علاقات البلدين..الرئيس وقرينته يستقبلان الأمير تشارلز وزوجته بقصر الاتحادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالمياً | تفاصيل

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

فيديو

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ