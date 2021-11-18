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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألمانيا تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة كأس العالم 2022 التى ستقام في الدوحة يوم 31 مارس المقبل.

وحصلت قناتي ZDF و Das Erste الألمانيتين على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم قطر 2022 بصفة مجانية وبدون تشفير على قمر أسترا E°19,2 و عبر تقنية ال SD و HD و 4K.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن استقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا  كشفت علي نظام مباراتي الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وتأهلت ١٠ منتخبات للدور الحاسم لتصفيات المونديال عن قارة أفريقيا وهى مصر والسنغال والجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالى والكونغو الديمقراطية.

وأفادت التقارير أنه فى حال خروج مباراتي الذهاب والاياب بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي لن يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر.

وذكرت التقارير الإعلامية أنه فى حال التعادل فى مباراتي الذهاب والاياب بالدور الحاسم لتصفيات المونديال سوف يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي من ٣٠ دقيقة والاحتكام إلى ركلات الجزاء فى حال استمرار نتيجة التعادل بين الفريقين.

يذكر ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اشاد بأرقام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعد تأهل الفراعنة مؤخرا، إلى المرحلة النهائية، من تصفيات مونديال 2022.

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "دفاع حديدي وشراسة هجومية.. منتخب مصر لم يُهزم في التصفيات الأفريقية لكأس العالم في آخر 21 مباراة أُقيمت في أرض الفراعنة".

وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة، ليتأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

من سيواجه منتخب مصر في الدور الثالث؟

ووفقا لذلك التصنيف، تأكد مواجهة منتخب مصر لأحد منتخبات التصنيف الأول وهي:

الجزائر

السنغال

نيجيريا

تونس

المغرب

وسيلعب المنتخب المصري أمام أي من المنتخبات السابقة مباراتي ذهاب وإياب، لتحديد المتأهل للمونديال.

وستُقام القرعة في شهر ديسمبر المقبل على هامش بطولة كأس العرب.

كأس العالم قرعة كأس العالم 2022 تصفيات المونديال مصر منتخب مصر

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