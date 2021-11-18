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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 أعلن ا.د  مصطفى مرتضى  عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الخميس الموافق  ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وأكد عميد الكلية على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة والمنافسة الحميدة  في الانتخابات التى تعد نموذجا مصغرا لممارسة الحياة الديمقراطية،  ولخلق جيل واع بأهمية المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل مصر بما يتفق مع الأمل المنشود في الجمهورية الجديدة  .

عميد تمريض عين شمس تتفقد عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

ومن جانبها أكدت ا.د حنان كامل  وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية لضمان تحقيق الشفافية، وتعد تقريرا يوميا بأهم المستجدات والمؤشرات يتم رفعه الى ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية وفقا  للجدول المعلن ، كما دعت جميع الطلاب الى المشاركة الفعالة فى الانتخابات سواء بالترشح أو بالتصويت ،كما حثت مجلس الاتحاد الحالى بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب لاجراء العملية الانتخابية بشكل يليق بالكلية.  


وتحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه وفقًا للجدول الزمني المعتمد من  ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم فتح باب الترشح  اليوم الخميس  وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢١نوفمبر الجارى، وتلقي طلبات الطعون يوم ٢٢نوفمبر، رفحص الطعون يوم ٢٣ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٤نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم ٢٥نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٢٨ نوفمبر، وتجرى جولة الإعادة يوم ٢٩ نوفمبر، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٣٠ نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في الأول من ديسمبر ، على أن ينتهي ماراثون الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

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