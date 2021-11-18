فضل الحضارة المصرية على الحضارة الإنسانية ببنات عين شمس الإثنين المقبل

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور