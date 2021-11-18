فضل الحضارة المصرية على الحضارة الإنسانية ببنات عين شمس الإثنين المقبل

ينظم قسم التاريخ بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان
فضل الحضارة المصرية على الحضارة الانسانية
تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والاستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات والأستاذ الدكتور فتحى الحداد رئيس قسم التاريخ بالكلية ،
ويتحدث فيها الأستاذة الدكتورة عائشة عبدالعال ، وتدير الندوة الإعلامية سوزان الفضالى وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٢ نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية البنات
تقام الندوة وسط إجراءات احترازية مشددة .