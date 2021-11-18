أحمد فهمي: شيكابالا ليس عدوي ومش حابب انفخ في النار

رفض الفنان أحمد فهمي، تجديد الحديث عن أزمته السابقة مع نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا واكتفى بالرد قائلا: "احنا كنا أصحاب جدا وأنا مش حابب انفخ في النار، ودي مش خناقة مع ممثل ودي خناقة قلبت بأهلي وزمالك وتعمل فتنة ما بين الجماهير.

وأكد أحمد فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، عدم وجود عداوة بينه وبين شيكابالا، مضيفا: "شيكابالا هو مش عدوي ومش بنكره بعض ولو شوفنا بعض مش هنتخانق تاني ومش بحب انفخ فى النار".

وأوضح أحمد فهمي أن اختلافه مع شيكابالا شيء واحترامه للزمالك شيء آخر.

وعن حقيقة توسطه لشيكابالا للعب في النادي الأهلي رد قائلا: "هو عارف ايه اللى حصل وانا عارف ايه اللى حصل ومش هنفخ في النار".