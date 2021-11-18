أحمد فهمي: أكرم حسني أكتر حد بيضحكني وهشام ماجد وشيكو عشرة عمري

أكد الفنان أحمد فهمي، أن صديقه الفنان أكرم حسني أكثر نجوم الكوميديا الذين يستطيعون اضحاكه، قائلا: “أكرم حسني ومصطفى خاطر وعلى ربيع اخواتي واكثر ناس صحابي فى الوسط الفني، واكرم بيضحكني اكتر من أي حد وأكرم أقرب حد ليا فى الدنيا ”.

وأضاف الفنان أحمد فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسماء ابراهيم على قناة القاهرة والناس، :" هشام ماجد وشيكو عشرة عمر 26 سنة، وهما حاجة والباقي حاجة وفي علاقات عائلية ولكن يمكن الفترة دي بحكم الشغل أنا وأكرم مقربين أكثر".

وأكد الفنان أحمد فهمي، أنه لم يقدم أي دور فني غير راضي عنه، متابعا: "راضي على كل الأدوار وعمري ما عملت أدوار عشان عليا ديون أو اقساط، وعمري ما بتحط تحت ضغط واختياراتي من دماغي والتوفيق بتاع ربنا".