أحمد فهمي يكشف حقيقة خلافه مع هشام وشيكو

كشف الفنان أحمد فهمي، حقيقة خلافه مع الفنانين هشام ماجد وشيكو حسبما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد فهمي خلال حواره برنامج "حبر سري" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،:" هشام ماجد وشيكو عشرة منذ 26 عامًا، لافتا إلي علاقته بهذا الثنائي مختلفة عن أي أصدقاء آخرين.

وتابع:" هما حاجة والباقي حاجة وفي علاقات عائلية ولكن يمكن الفترة دي بحكم الشغل أنا واكرم مقربين أكثر".

وأشار إلي أنه راض عن كل الأدوار التي قدمها على مدار مشواره الفني، موضحا:"راضي على كل الأدوار وعمري ما عملت أدوار عشان عليا ديون أو اقساط، وعمري ما بتحط تحت ضغط واختياراتي من دماغي والتوفيق بتاع ربنا".