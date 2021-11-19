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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آل الشيخ يحتفل باليوم الوطني لـ عمان بموسم الرياض.. فيديو

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، دولة عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو تهنئة لدولة عمان من داخل موسم الرياض، وعلق عليه كاتبًا: “نهنئ اهلنا الغاليين في عمان وجلالة السلطان باليوم الوطني العماني”.

بعد استفتاء.. تركي آل الشيخ يعلن اسم فرقة كورية تشارك في موسم الرياض

تركي آل الشيخ: أعاتب صديقي بيني وبينه ولكن أمام الناس فصديقي لا يخطئ رجل يهز كتفيه

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، تركي آل الشيخ، اليوم، عن اسم الفرقة الكورية التي ستشارك في فعاليات موسم الرياض ؛ وذلك بعد ترقب وانتظار من مُعجبي الكيبوب للإعلان عن الفنانين الذين سيحضرون موسم الرياض هذا العام.

وقال إن فرقة "ستراي كيدز" ستحيي حفلا يوم 14 يناير المقبل، كما سيشارك في الحفل المغنية "كيم تشونغها".

وكان آل الشيخ قد أجرى استفتاء للجمهور من خلال تصويت عبر منصة "تويتر" وضع فيه أربعة فرق كورية، كما يذكر أن موسم الرياض الأول استضاف فرقة "BtsK".

من المقرر أن يجري الحفل في 14 يناير 2022، وسيُفتح باب حجز التذاكر في 25 نوفمبر.

أول حفلة كورية في السعودية :

 السعودية أقامت لأول مرة حفلة لفرقة غنائية من كوريا الجنوبية في عام 2019، عندما استضافت فريق "BTS" في استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

 

تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية دولة عمان موسم الرياض الرياض

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