تحت الأمطار ووسط الحشود.. تفاصيل حفل تامر حسني في دمياط.. صور

رغم تقلبات الجو بسواحل دمياط الجديدة من أمطار ورياح شديدة إلا أن النجم تامر حسني حرص على التواجد والصعود على خشبة المسرح لإحياء حفل جامعة حورس احتراما لحضور حشود الجماهير الذين اصطفوا منذ الثالثة عصرا لحضور حفل نجمهم المفضل.

يعد الحفل الظهور الأول لتامر حسني في مدن الدلتا عقب سيطرته على حفلات الإسكندرية وكاد أن يتم تأجيل الحفل نظرا لسؤ الأحوال الجوية التي ادت إلى حرق "ميكسر" صوت ولكن بمجرد أن توقفت الأمطار اشتعلت أجواء الحفل بالعديد من وصلات الرقص المتتالية على اغاني أغاني نجم الجيل التي تألق بها طوال مشواره الفني .

وتخلل الحفل قيام رئيس جامعة حورس الدكتور إبراهيم صابر بإهداء درع الجامعة للنجم تامر حسني كأفضل مطرب وأشرف على التنظيم الدكتور احمد عرفان الأمين العام للجامعة والذي استعان بطارق عبد المحسن لتولى مهام التنظيم والتجهيزات الخاصة بالاحتفالية التي خرجت في شكل مبهر من مسرح غير مسبوق لتامر فوزي حيث شمل اطول cut walk مبهرة بالإضافة إلى اضاءة وشاشات طارق صبري و اجهزة الصوت للمهندس عماد نبيل و مهندس الصوت المهندس احمد عبد القادر .