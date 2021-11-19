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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع قانون العمل مازال تحت النقاش في مجلس النواب

وزير القوى العاملة: أجور 90% من العاملين بالقطاع الخاص تتخطى 2400 جنيه.. فيديو

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل مازال تحت النقاش في مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة لتحقيق استراتيجية 2030. 


وتابع وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «مشروع قانون العمل يهم فئات كثيرة، كون مجتمع العمل المصري يرتكز بشكل كبير على القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوص تحمي العمال، من التلاعب الذي يحدث أحيانا عبر استخدام استمارة 6.

رجال الأعمال المصريون شرفاء

ونفى وزير القوى العاملة، ما يتردد حول تعطيل رجال الأعمال لقانون العمل، متابعا : «رجال الأعمال المصريون شرفاء، ويجب الحكم على الغالبية دون النظر للقلة»، مؤكدا أن معظم رجال الأعمال دعموا رفع قيمة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 2400 جنيه.


وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن دخل 90% من العاملين بالقطاع الخاص يتخطى 2400 جنيه، متابعا «استطعنا خلال السنوات الخمس تغيير ثقافة بعض الشباب بالإصرار على البحث عن فرض عمل بالقطاعات الحكومية». 

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