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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان: مصر تسير بخطى متسارعة نحو التنمية.. و«حياة كريمة» الأضخم في تاريخ العالم

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت إنجازات حقيقية وغير ملموسة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، مؤكدة أن القيادة السياسية حملت على عاتقها مهمة الإصلاح فى شتى المجالات ، الأمر الذي ساهم فى وضع مصر على المسار الصحيح.

 

وأشارت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان يحدث في السابق، فى جميع القطاعات المختلفة ، لاسيما فى قطاع النقل الذي شهد تطورا ملحوظا فى عهد الرئيس السيسي، وذلك من خلال إقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة بمسافات متقاربة لتوفير كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين.

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نتباهى أمام العالم.. المركز الإعلامي لـ "حياة كريمة": المبادرة أصبحت مشروعا قوميا كبيرا.. فيديو

وأكدت عضو موازنة البرلمان على أن مشروعات الإسكان البديل إنجاز جديد في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة، والتى كانت بمثابة قنبلة موقوتة هددت الدولة المصرية خلال الفترات السابقة، مشيرة إلى أنها خطوة جديدة في طريق إنجازات التنمية العمرانية، و التي تستهدفها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات نهائيا.

 

كما أشادت “ الكسان” بمبادرة حياة كريمة، والتى اعتبرت بحق المشروع الأكبر والأضخم على مستوى العالم، تلك المبادرة التى بدأت بتوجيه من الرئيس السيسي لتغطية احتياجات 60 مليون مواطن مصري، واستطاعت بفضل القيادة السياسية أن تصل لجميع قرى مصر ، مؤكدة أنها بمثابة  حدث عالمي لم يحدث من قبل، جسدت رؤية مؤسسات الدولة لمفهوم للعدالة الاجتماعية، والارتقاء بحياة الإنسان، و إحداث نقلة نوعية متكاملة لكافة القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين من أجل حياة أفضل تليق وكرامة المواطن المصري.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المشروعات القومية المقامة على أرض مصر فى عهد الرئيس السيسي ، جاءت لجعل مصر فى مصاف دول العالم المتقدم،مشيرة إلى أنها ساهمت فى تشغيل الملايين من الشباب ، من خلال توفيرها لفرص العمل، الأمر الذي كان له التأثير الإيجابي الأكبر فى خفض معدلات البطالة.

 

كما ثمنت “ الكسان” قرارات برنامج الإصلاح الإقتصادي، والتي مكّنت مصر من عبور التحديات التي واجهتها بسبب أزمة جائحة كورونا العالمية، مشيرة إلى أن النتائج تؤكد أن الدولة المصرية اختارت السير في الطريق السليم.

ميرفت الكسان لجنة الخطة مجلس النواب الرئيس السيسي مشروعات الإسكان البديل حياة كريمة المشروعات القومية الإصلاح الاقتصادى

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