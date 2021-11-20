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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس أب قتل نجله بالمرج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس، أب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجله الصغير بعد فقدانه اعصابه لعلمه ان نجله استولى على حفنة من أمواله دون علمه بمنطقة المرج.

وأدلى الأب المتهم بقتل نجله الصغير بتفاصيل ارتكاب الواقعة، وقال: بأنه نظراً لسوء سلوك نجلي واكتشافي قيامه بسرقة مبالغ مالية منه، قمت بتوثيق يديه باستخدام قطعتين من القماش، وتعديت عليه بالضرب بدعوى تأديبه إلا أنـه تـوفـي متأثراً بإصابته.


أوضح المتهم أمام جهات التحقيق أنه لم يقصد قتله بل تهذيبه ، الا انه فوجئ أنه فقد الوعي ولقي مصرعه قبل وصوله المستشفى .


وظل المتهم يبكي أمام رجال المباحث ويردد "مكنتش عايز اقتله"، تم اقتياده إلى النيابة العامة .


ووسط حراسة أمنية مشددة تم اصطحاب المتهم الي مسرح الجريمة لتمثيل جريمته .


وتم الاستماع لأقوال شهود العيان من أفراد أسرته والجد مقدم البلاغ الذى أيد قيام نجله بارتكاب الجريمة أمام عينيه قائلا: لم استطع منعه لكبر سني مرددا: "أنا عجوز مقدرتش ألحقه".


وأرشد المتهم عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، تم تحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية.


بداية تفاصيل الجريمة عندما فقد أب اعصابه لعلمه ان نجله استولى على حفنة من أمواله دون علمه، فتربص له ونهره ثم وثق يديه وأوسعه ضربا حتى تورم جسده النحيف ليسقط على الأرض مغشيا عليه ولقي مصرعه، حيث ابلغ والد المتهم الشرطة عن الجريمة، ونجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط الأب المتهم.


تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر بوفاة حفيده طفل (سن 11) إثر تعدى والده سائق - مقيم بذات العنوان "نجل المُبلغ" عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.


بالانتقال والفحص عُـثـر علـى جثة الطفل مسجاة على ظهرها وبها إصابات عبارة عن "سحجات وكدمات متفرقة بالجسم".


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبط المتهم.

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