أول تعليق من يحي الكومي رئيس الإسماعيلي على الخسارة أمام الزمالك

أكد يحي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن فريق الدراويش لم يقصر فى مباراة الزمالك بالدورى الممتاز.

وقال يحي الكومي عبر تصريحات تليفزيونية تعليقا على خسارة فريقه أمام الزمالك بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة للدوري أن لاعبى الدراويش قدموا مردودا قويا بقيادة الأرجنتيني خوان براون أمام الفارس الأبيض.

تابع: ليس بالإمكان أفضل مما كان ولاعبو الإسماعيلي قدموا أقصى ما في وسعهم خلال المباراة مشددا على أن اللاعبين لم يقصروا خلال لقاء الزمالك وظهروا بمستوى جيد.

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي، بفوز الأبيض بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مباراة الزمالك والإسماعيلي



بدأ الإسماعيلي المباراة بخطوط منظمة، وتمكن لاعبوه من الوصول إلى مرمى الزمالك في الدقيقة الاولى من المباراة ولكن بدون تسجيل هدف مباغت في مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

في الدقيقة الرابعة من المباراة، وصل الزمالك إلى مرمى الدراويش عن طريق أشرف بن شرقي وحاول الرد على الإسماعيلي ولكن لم تكتمل الهجمة كما خطط لها.

وبدأ الزمالك في السيطرة وحاصر الإسماعيلي في منطقة جزاءه وحاول تسجيل هدف ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع المميز.

استمر اللقاء بدون أهداف حتى الدقيقة 30، وزادت محاولات الفريقين لتسجيل أحدهم هدف التقدم في شوط المباراة الأول.

تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 32 من عمر المباراة ومنع كرة شيلونجو لاعب الدراويش من دخول شباكه، بعد أن سددها اللاعب الإفريقي من داخل منطقة الجزاء وهددت مرمى الزمالك مرة أخرى.

ودخل الزمالك شوط المباراة الثاني متوهجاً ورفض فقد الكرة، واستحوذ بشكل كبير على المباراة وشكل هجمات خطيرة على الإسماعيلي ولكن باءت كلها بالفشل، ولم تتجاوز أي الكرات خط مرمى الدراويش.

وفي الدقيقة 50 تدخل أحد لاعبي الإسماعيلي على عبد الله جمعة وأسقطه أرضاً وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة لصالح لاعب الدراويش.

وبعدها تدخل عبد الله جمعة لاعب الزمالك على عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، واحتسبها حكم المباراة خطأ، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه جمعة.



وفي الدقيقة 63 صنع مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة خطيرة على مرمى الإسماعيلي، ودخل منطقة جزاءهم واعترضه دفاع الدراويش وطالب لاعبي الأبيض بركلة جزاء، ولكن لم يلتفت حكم المباراة للأمر.

ومن بعدها تدخل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بقوة على على محمد عواد في كرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة خطأ على لاعب الدراويش.

وفي هجمة مكتملة هذه المرة من لاعبي الزمالك مرر أشرف بن شرقي كرة رائعة على رأس عمر السعيد الذي سدد رأسية على مرمى الدراويش ولكن مرت من فوق المرمى.

احتسب حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح الأبيض، في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها في مرمى محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة التاسعة ويحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بدون رصيد.

مرر أحمد سيد زيزو كرة بينية رائعة منح عمر السعيد انفراد بحارس مرمى الإسماعيلي محمد فوزي، وسدد كرة من خرم إبرة بلغة الكرة وأسكنها شباك الدراويش ويحسم الفوز في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.