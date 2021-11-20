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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى اليوم العالمى لحقوق الطفل.. لماذا يضرب الأطفال بعضهم؟

ضرب الأطفال بعضهم
ضرب الأطفال بعضهم

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي اعتاد احتفال العالم به فى اليوم الموافق 20 نوفمبر من كل عام كم اجل التوعية لحقوق الطفل

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تثقيف الٱطفال في الطاقة النووية بٱفلام كارتون ..فيديو

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فنان شعبي يرسم الابتسامة على وجوه الأطفال في مستشفى سرطان الأقصر

أسباب ضرب الاطفال بعضمهم 

فى إطار هذا نكشف عن أسباب ضرب الأطفال بعضهم


قد يظهر الأطفال أفعال عدوانية جسدية للتعبير   عن مشاعرهم. هذا ويمكن أيضا أن تكون جزءا من العامة على تنمية . تتضمن بعض الأسباب التي قد تجعل الأطفال يعضون ما يلي:

الاعتداء الجسدي، مثل عض، واللكم، ورمي نوبات الغضب، وما إلى ذلك، يمكن التعبير عن الغضب والحزن ، أو أنها قد تدل على أنهم غير قادرين على التواصل مخاوفهم . على سبيل المثال ، عندما يخسر طفلك لعبة ، أو لا تسير الأمور كما هو مخطط لها ، فقد يتحول إلى عدوانية. 
في الأطفال الأصغر سنًا ، قد يكون ضرب شخص ما بسبب نقص ضبط النفس ، أو فهم أن ضرب شخص ما خطأ ، أو عدم القدرة على معالجة المشاعر ، أو الرغبة في اختبار الحدود. 
قد يضرب الطفل أيضًا إخوته أو غيرهم لإظهار قوتهم وسيطرتهم على الآخرين. 
في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب الأحداث غير المواتية أثناء الطفولة ندبة عقلية تؤدي إلى السلوك العدواني والعنيف. وهي تشمل :

ضحية اعتداء جسدي أو اعتداء جنسي أو تنمر.
التعرض للعنف في المنزل أو في المجتمع أو من خلال وسائل الإعلام.
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المجهدة ، بما في ذلك الفقر والحرمان الشديد والطلاق والوالدة الوحيدة والبطالة ونقص دعم الأسرة الممتدة.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون هناك سبب متعلق بالطب النفسي العصبي للسلوك العدواني للأطفال. اضطرابات، بما في ذلك الاهتمام متلازمة فرط النشاط العجز (ADHD)، التوحد قد يسبب، إصابة في الرأس، والهجمات الغضب أو ضوابط العرضية، والارتباك، والسلوك العدواني لدى الطفل لضرب أو عض شخص أو رمي نوبات الغضب. أيضًا ، يمكن أن تؤدي أمراض الاستقلاب العصبي ، مثل مرض ويلسون ومرض هنتنغتون ، إلى سلوك عدواني عند الأطفال. 

مصدر المعلومات موقع كيدز. 

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