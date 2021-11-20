الولايات المتحدة تعقد جولة ثانية من الشراكة الاقتصادية مع تايوان

تعقد الولايات المتحدة وتايوان يوم الاثنين المقبل الحوار الثاني لشراكة الرخاء الاقتصادي مع تايوان.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الحوار يعقد تحت إشراف المعهد الأمريكي في تايوان ومكتب تايبيه للتمثيل الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة.



وأشار المتحدث إلى أن انطلاق هذا الحوار كان في نوفمبر 2020 تحت إشراف نفس الجهتين من أجل تعزيز التعاون حول طيف واسع من القضايا الاقتصادية ودعم الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وذكر أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتايوان مبنية على تجارة ثنائية واستثمار قوي وروابط بين الشعبين والدفاع المشترك عن الحريات والقيم الديمقراطية المشتركة.