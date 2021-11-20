وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران: إن لم تفلح الدبلوماسية فهناك طرق أخرى

هدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إيران بلجوء الولايات المتحدة إلى “طرق أخرى” في حال فشلت محاولاتها الدبلوماسية معها للوصول إلى حل بشأن برنامجها النووي وأنشطتها في المنطقة.

وقال أوستن في كلمة له خلال حوار المنامة: "سنبحث الخيارات الأخرى لـ"حماية أمن بلادنا" إن لم تلتزم إيران بمسار التفاوض".

وأضاف “نشارك دول المنطقة القلق العميق تجاه أفعال إيران المزعزعة للاستقرار وبرنامجها النووي”.

وأوضح أوستن أن “دعم إيران للإرهاب والوكلاء يهدد أمن الولايات المتحدة والمنطقة”، مضيفا “إيران تشعل توترات المنطقة رغم محاولات جيرانها الحوار معها وتحسين العلاقات”.

وتابع قائلا: “على إيران أن لا تتخيل أنها ستقوض علاقاتنا في المنطقة”.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشركاء في العراق وسوريا لمواجهة داعش.

وأردف قائلا: “أمريكا لا تستطيع مواجهة جميع التحديات بمفردها لذا نستثمر في شراكتنا في المنطقة”.

وأضاف “سنحمي قواتنا من هجمات إيران، ونتيقن من عدم إمكانية داعش على إعادة عملياته في العراق وسوريا”.