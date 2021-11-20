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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مباراة تحت قيادة جيرارد.. أستون فيلا يستضيف برايتون بـ الدوري الإنجليزي

جيرارد
جيرارد

يستقبل فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”، ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود المدرب ستيفن جيرارد فريقه الجديد أستون فيلا لأول مرة، وهو يأمل في تحقيق نجاح مماثل لما حققه خلال مسيرته كقائد لفريق ليفربول، الذي توج معه بعدة ألقاب.

وتولى جيرارد صاحب الـ41 عاما،تدريب أستون فيلا الأسبوع الماضي، بعد أن قاد رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لأول مرة منذ 10 أعوام، وكسر هيمنة الغريم الأكبر سيلتيك في الموسم الماضي.

لكن جيرارد يجد نفسه في مواجهة نوع مختلف تماما من التحديات في أستون فيلا، الذي أقال مدربه دين سميث في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد مسيرة خسائر استمرت على مدار خمس مباريات متتالية، على مستوى الدوري.

وحاليا يحتل الفريق المركز 16، وتفصله نقطتان فقط عن منطقة الهبوط.

ويفتقد أستون فيلا لاعبه محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسيلتقي فيلا مع برايتون الذي يقوده المدرب جراهام بوتر، الذي بدأ الموسم الحالي بصورة باهرة، عندما قدم أداءً وأهدافًا متميزة، لكنه تراجع بعد ذلك قليلًا، ولم يفز بأي مباراة في الدوري منذ انتصاره على ليستر سيتي، في سبتمبر الماضي.

أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه جيرارد الدوري الإنجليزي

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