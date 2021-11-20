استمرار تساقط الأمطار وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق بمطرح

تسبب الطقس السيئ الذى شهدته محافظة مطروح منذ أمس الجمعة وحتى الآن فى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق .

وتسبب الطقس السيئ في انقطاع التيار الكهربائي بمناطق الكيلو 2 وعمارات اللوكس والكيلو 4 والكيلو 5 بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدد من التجمعات بمدن السلوم.



كانت محافظة مطروح شهدت منذ مساء أمس الجمعة وحتى الآن سقوط امطار رعدية غزيرة وبرق ورعد بمدينة مرسى مطروح بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وارتفع صوت الرعد وأضاء البرق سماء مطروح وتساقطت امطار غزيرة بمدن المحافظة المختلفة خاصة مدينة مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم والساحل الشمالي الغربي.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى اغراق الشوارع الرئيسية والفرعية خاصة التى لا يوجد بها صرف صحى كما قل تواجد المواطنين بالشوارع .



وقرر محافظ مطروح أمس "الجمعة" تعليق الدراسة بمدارس مطروح من اليوم السبت"| نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الاحوال الجوية

واعلنت محافظة مطروح رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول .



ووجه محافظ مطروح بتجهيز جميع معدات مجلس مدينة مرسي مطروح بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح استعدادا للأمطار المتوقعة مراجعة شنايش الأمطار وعمل تجارب عملية بالمعدات.

وشهد محافظ مطروح ، تجربتين عمليتين استعدادا لموسم السيول والأمطار من خلال الاصطفاف الميدانى للسيارات والمعدات بمركز ومدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام الديوان العام وعلى كورنيش مدينة مرسى مطروح وبشارع العوام والجلاء ومنطقة البوسيت، يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ورئيس مدينة مرسي مطروح والعميد محمد باسم مدير الحماية المدنية وعلاء عبد السلام مدير إدارة الازمات بالديوان



وضم طابور الاصطفاف عدد من سيارات الكسح الكبيرة والصغيرة وطلمبات مختلفة المقاسات منهم وشفاطات مياه و سيارات الهيدروليك وسيارات وخرانات الإطفاء غيرها.



كما شهد أعمال سحب المياه وتطهير شنايش المطر بعدد من المواقع ، حيث اطمئن محافظ مطروح واطمئن على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات.