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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محافظ كفر الشيخ: تعطيل الدراسة غدا سيكون في هذه الحالة.. فيديو

اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إنه بالتنسيق مع عمليات هيئة الأرصاد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه منذ الصباح الباكر  تعرضت المراكز الشمالية لأمطار غزيرة مع سقوط أمطار متوسطة على وسط محافظة كفر الشيخ .
 

وأضاف اللواء جمال نور الدين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن كافة الأجهزة المعنية كانت مستعدة وجاهزة على الوجه الأمثل للتعامل مع هذه الأزمة .


وتابع  اللواء جمال نور الدين ، أنه حاليًا تم إزالة تجمعات المياه التي كانت متراكمة على مساحات كبيرة ومتبقي الآن بعض التجمعات في بلطيم  والبرلس  وسيتم إزالتها لكي تعود الحياة إلى طبيعتها ، لافتًا إلى أنه سيتم تعطيل الدراسة غدًا إذا استمرت هذه الحالة من عدم الاستقرار .

 

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