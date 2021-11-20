صدى البلد يرصد التصاميم الداخلية لمبني رئاسة الوزراء بالعاصمة الجديدة ..صور

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم السبت روعة و جمال التصاميم الداخلية لمبني رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و ظهر فى الصور دقة تنفيذ التصاميم المعمارية والتي توحي بالفخامة والرقي.

يقول اللواء مهندس أحمد زكى عابدين ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الإدارية الجديدة إن المراكز التكنولوجية داخل مركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، سيتواجد بداخلها كافة العناصر والخدمات والمرافق.



وكشف اللواء مهندس أحمد زكى عابدين ، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن الانتهاء من البنية التحتية بالعاصمة الإدراية الجديدة بنسبة 70%.



وأكد أنه يتم التركيز فى الوقت الحالى على الحى الحكومى، والمقرر أن يتم نقل كافة الوزارات إليه فى شهر يونيو 2020، أما الباقى سيستغرق عامين لإنهاء العمل بـ 40 ألف فدان بالكامل.

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