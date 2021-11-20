الإمارات.. دبي أول مدينة عربية تستضيف مؤتمر آيكوم 2025

قالت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إنه لحظة فخر تاريخية بتمثيل دبي لقطاع المتاحف العالمي وبصمة جديدة فارقة في تاريخ المنطقة الثقافي لتكون دبي أول مدينة عربية تستضيف مؤتمر آيكوم 2025.

واختارالمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة مؤتمره السابع والعشرين للعام 2025، والذي يعَد أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف، وذلك تقديرا لمكانة الإمارات، ودور دبي البارز في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم وإدارة المتاحف العالمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الخليج تضم القائمة ثلاث مدن سيصوت عليها في نوفمبر المقبل، وذلك بعدما اعتمد قرار الترشيح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الذي عُقد افتراضياً مؤخراً بحضور 170 عضواً من 118 دولة.

ويعد المجلس الذي تأسس في 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم

وكان فرع الإمارات للمجلس: (آيكوم- الإمارات) بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، تقدّم بملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، وذلك نهاية أبريل الماضي.