1855 إصابة جديدة بـ كورونا و16 وفاة في الأردن

أعلنت الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،و16 حالة وفاة .

وبذلك يكون إجمالي الإصابات 911270 إصابة و11347 حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الوباء.

وأفادت صحيفة “الغد” الأردنية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا كسر خلال الأسبوع الوبائي الأخير الممتد من 13-19 نوفمبر الحالي حاجز أعلى إصابات سجّلت بعد أن بقي مستقراً دون الأسبوع (16) نهاية أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع الأخير، بلغ 20980 إصابة، متجاوزا الأسبوع رقم 16 والذي سجل فيه 17294 إصابة.

يذكر أن الأردن يسجّل لأول مرة منذ أشهر نسبة زيادة في عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا عن الأسبوع الذي سبقه بنحو 32%، حيث سُجّل في الأسبوع (45) إصابات بلغ عددها 15850 إصابة وبزيادة قدرها 5130 إصابة.