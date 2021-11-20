انحياز لـ إسرائيل..حزب الله يرد على قرار بريطانيا بتصنيف حماس منظمة إرهابية

أعرب حزب الله اللبناني اليوم السبت عن استنكاره، لقرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس الفلسطينية تنظيماً إرهابياً، معتبراً أن “هذا القرار هو قرار خاطئ وظالم”.

وقال حزب الله في بيان إن "هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب إسرائيل وسياساتها القائمة على القتل والإرهاب".

ودعا حزب الله اللبناني في بيانه الحكومة البريطانية إلى "مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم".

وأعرب حزب الله عن اعتقاده بأن القرار " لن يؤثر على الشعب الفلسطيني المقاوم وعلى حركة حماس ومجاهديها، بل سيزيدها عزيمةً وإصراراً على المقاومة".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت، الجمعة، أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".

وكتبت الوزيرة البريطانية على "تويتر"، أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

في المقابل، انتقدت حركة حماس بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.

وقالت حماس في بيان "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".