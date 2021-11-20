سفير جنوب إفريقيا يلتقي وفد غرفة القاهرة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

التقي وفد غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس للاتحاد العام للغرف التجارية سفير جنوب افريقيا بالقاهرة( نتسيكي ماشيمباي ) جاء ذلك علي هو هامش مشاركة غرفة القاهرة في الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بجنوب إفريقيا ، الذي نظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" ، بالتعاون مع الاتحاد الافرقي ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ، والذي بدأ من 15 حتى 21 من نوفمبر الجاري بمدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا



وتناول لقاء احمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين مع السفير مباحثات لتعريف مجتمع الأعمال بجنوب إفريقيا بنظرائهم المصريين لزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الجنوب إفريقية انطلاقا من هذا المعرض الذي يمثل أهمية كبيرة للقارة الافريقية



وقال أحمد الوسيمي إن لقاء السفير تضمن تعريف مجتمع الأعمال في البلدين وفتح لغة حوار مباشرة هدفها زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشارك والتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة في الفترة القادمة مشيرا الي انه حسب الاتفاق مع السفير سيتم استقباله بغرفة القاهرة في الفترة القادمة لتوسيع نطاق المباحثات وفتح مزيدا من الافاق حول زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الجنوب إفريقية.



وقال سامح زكي ان لقاء السفير كان مهما لمناقشة سبل جديدة لزيادة التعاون المصري الجنوب إفريقي والتعريف باحتياجات السوقين من المنتجات المختلفة خاصة ان مصر لديها سلع كثيرة وفي قطاعات متنوعة يمكن للسوق الجنوب إفريقي الاستفادة منها وهو ما ينعكس علي رفع معدلات الصادرات المصرية .



وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد تراست الوفد المصري المشارك فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض الذي افتتحه سيريل راما بوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا بحضور رؤساء 13 دولة افريقية ، وضم وفد مصر المشارك في مراسم افتتاح المعرض السفير أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب إفريقيا ، والمستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب افريقيا