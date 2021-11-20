عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير جنوب إفريقيا يلتقي وفد غرفة القاهرة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

ابراهيم العربي
ابراهيم العربي

التقي وفد غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس للاتحاد العام للغرف التجارية سفير جنوب افريقيا بالقاهرة( نتسيكي ماشيمباي ) جاء ذلك علي هو هامش مشاركة غرفة القاهرة في الدورة الثانية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بجنوب إفريقيا ، الذي نظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" ، بالتعاون مع الاتحاد الافرقي ومنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية ، والذي بدأ من 15 حتى 21 من نوفمبر الجاري بمدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا


وتناول لقاء احمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين مع السفير مباحثات لتعريف مجتمع الأعمال بجنوب إفريقيا بنظرائهم المصريين لزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الجنوب إفريقية انطلاقا من هذا المعرض الذي يمثل أهمية كبيرة للقارة الافريقية

الغرف التجارية تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بـ"المولد النبوى الشريف"

الغرفة التجارية تتوقع ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية.. فيديو


وقال أحمد الوسيمي إن لقاء السفير تضمن تعريف مجتمع الأعمال في البلدين وفتح لغة حوار مباشرة هدفها زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشارك والتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة في الفترة القادمة مشيرا الي انه حسب الاتفاق مع السفير سيتم استقباله بغرفة القاهرة في الفترة القادمة لتوسيع نطاق المباحثات وفتح مزيدا من الافاق حول زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الجنوب إفريقية.


وقال سامح زكي ان لقاء السفير كان مهما لمناقشة سبل جديدة لزيادة التعاون المصري الجنوب إفريقي والتعريف باحتياجات السوقين من المنتجات المختلفة خاصة ان مصر لديها سلع كثيرة وفي قطاعات متنوعة يمكن للسوق الجنوب إفريقي الاستفادة منها وهو ما ينعكس علي رفع معدلات الصادرات المصرية .


وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد تراست الوفد المصري المشارك فى فعاليات الدورة الثانية للمعرض الذي افتتحه سيريل راما بوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا بحضور رؤساء 13 دولة افريقية ، وضم وفد مصر المشارك في مراسم افتتاح المعرض السفير أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب إفريقيا ، والمستشار تجارى راجى عدلى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنوب افريقيا

سفير جنوب إفريقيا الاتحاد العام للغرف التجارية أفريكسيم بنك مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

تعاون جديد بين السفارة المصرية و"الغرف التجارية" لزيادة الصادرات إلى موريتانيا

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: هنشوف 4 حالات مختلفة للطقس خلال يوم واحد ..فيديو

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

في مؤتمر عالمي..أبو العينين يعرض فيلما تسجيليا عن إنجازات مصر خلال7 سنوات

تنمية وازدهار.. أبو العينين يطالب الإعلام الأمريكي بنشر معلومات صحيحة ودقيقة عن مصر

سفير جنوب إفريقيا يلتقي وفد غرفة القاهرة لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية

بعد قرار مجلس الوزراء..متى ترتفع أسعار الأسمدة المدعمة ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السيء.. اعرف الحقيقة

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

الأرصاد: ذروة عدم استقرار الطقس تنتهي الليلة.. وارتدوا الشتوي

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية بسبب الطقس السيء

"الحكومة": لا تعطيل للدراسة في القاهرة الكبرى غدا بسبب الطقس السيء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

فيديو

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ