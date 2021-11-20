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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال إيران

زلزال
زلزال

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر يضرب مناطق شمال إيران.

فيما تظاهر آلاف الإيرانيين من محافظة أصفهان، وسط إيران، أمس الجمعة، احتجاجا على شح المياه وجفاف نهر رئيسي في المدينة التاريخية التي تحمل الاسم نفسه، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

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وقال مراسل القناة، وهو يتحدث مباشرة من قرب مكان التجمع في مجرى النهر الجاف، إن ”آلاف الأشخاص من أصفهان، مزارعون من غرب المحافظة وشرقها، تجمعوا في مجرى نهر زاينده رود مع مطلب أساسي وهو إعادة جريان مياهه“.

ونظم المزارعون سلسلة احتجاجات، ابتداء من التاسع من شهر نوفمبر، على توقف مياه النهر لأسباب عدة منها الجفاف، إلا أن التجمع اليوم الجمعة كان الأضخم من حيث حجم المشاركة.

 

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