نظرة شاملة عن تسلا X موديل 2021 في الامارات .. صور

استطاعت شركة تسلا الامريكية ان تحقق سمعة طيبة وسط مصنعي السيارات الكهربائية، نسبة إلى العديد من المقاومات، مثل انفرادها باصدارات متعددة تحمل هذا المفهوم، إلى جانب التصميمات المختلفة، والتقنيات الداخلية ايضا، وتعد النسخة تسلا X موديل 2021 واحدة من اشهر الاصدارات المقدمة داخل الاسواق العالمية والعربية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن تسلا X موديل 2021 واسعارها داخل السوق الاماراتي.

الاداء الفني للسيارة تسلا X موديل 2021

تضم السيارة تسلا X موديل 2021 باقة متنوعة من التقنيات الفنية، والخاصة بمنظومة عمل المحركات الكهربائية، حيث زودت السيارة بمحرك قادر على انتاج قوة 259 حصانا، وعزم اقصى للدوران 329 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.2 ثانية.

كما حصلت على محرك اخر بقوة 420 حصانا، و 660 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 5 ثواني، بالاضافة إلى محرك اعلى تجهيز بقوة 463 حصانا، و 966 نيوتن/متر.

إلى جانب محرك مزدوج يستطيع ان ينتج قوة 670 حصانا، يجعل السيارة تنطلق من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، ويتقلص الفارق الزمني إلى 3.1 ثانية عبر محرك اهر بقوة 762 حصانا، و 1000 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وحصلت السيارة تسلا X موديل 2021 على محرك ثلاثي، قادر على انتاج قوة هائلة تصل إلى 1020 حصانا، و سرعة قصوى تقدر بـ 262 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط، مع مدى سير يصل لـ 547 كم، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مثل باقي الاصدارات السابقة.

أسعار السيارة تسلا X موديل 2021 داخل السوق الاماراتي

الفئة الأولى تسلا موديل اكس 2021 75D بسعر 349.125 درهم.

الفئة الثانية تسلا موديل اكس 2021 90D بسعر 353.115 درهم.

الفئة الثالثة تسلا موديل اكس 2021 Long Range AWD بسعر 399.990 درهم.

الفئة الرابعة تسلا موديل اكس 2021 100D بسعر 417.900 درهم.

الفئة الخامسة تسلا موديل اكس 2021 Plaid AWD بسعر 499.990 درهم.

الفئة السادسة تسلا موديل اكس 2021 P100D بسعر 602.070 درهم.