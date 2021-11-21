عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن تسلا X موديل 2021 في الامارات .. صور

نظرة شاملة عن تسلا X
نظرة شاملة عن تسلا X موديل 2021 في الامارات

استطاعت شركة تسلا الامريكية ان تحقق سمعة طيبة وسط مصنعي السيارات الكهربائية، نسبة إلى العديد من المقاومات، مثل انفرادها باصدارات متعددة تحمل هذا المفهوم، إلى جانب التصميمات المختلفة، والتقنيات الداخلية ايضا، وتعد النسخة تسلا X موديل 2021 واحدة من اشهر الاصدارات المقدمة داخل الاسواق العالمية والعربية، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن تسلا X موديل 2021 واسعارها داخل السوق الاماراتي.

الاداء الفني للسيارة تسلا X موديل 2021

 

تضم السيارة تسلا X موديل 2021 باقة متنوعة من التقنيات الفنية، والخاصة بمنظومة عمل المحركات الكهربائية، حيث زودت السيارة بمحرك قادر على انتاج قوة 259 حصانا، وعزم اقصى للدوران 329 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.2 ثانية.

كما حصلت على محرك اخر بقوة 420 حصانا، و 660 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 5 ثواني، بالاضافة إلى محرك اعلى تجهيز بقوة 463 حصانا، و 966 نيوتن/متر.

إلى جانب محرك مزدوج يستطيع ان ينتج قوة 670 حصانا، يجعل السيارة تنطلق من وضع الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، ويتقلص الفارق الزمني إلى 3.1 ثانية عبر محرك اهر بقوة 762 حصانا، و 1000 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وحصلت السيارة تسلا X موديل 2021 على محرك ثلاثي، قادر على انتاج قوة هائلة تصل إلى 1020 حصانا، و سرعة قصوى تقدر بـ 262 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط، مع مدى سير يصل لـ 547 كم، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مثل باقي الاصدارات السابقة.

 

أسعار السيارة تسلا X موديل 2021 داخل السوق الاماراتي 

 

الفئة الأولى تسلا موديل اكس 2021 75D بسعر 349.125 درهم.

الفئة الثانية تسلا موديل اكس 2021 90D بسعر 353.115 درهم.

الفئة الثالثة تسلا موديل اكس 2021 Long Range AWD بسعر 399.990 درهم.

الفئة الرابعة تسلا موديل اكس 2021 100D بسعر 417.900 درهم.

الفئة الخامسة تسلا موديل اكس 2021 Plaid AWD بسعر 499.990 درهم.

الفئة السادسة تسلا موديل اكس 2021 P100D بسعر 602.070 درهم.

تسلا موديل 2021 تسلا X موديل 2021 تسلا X سيارة تسلا X موديل 2021

ترشيحاتنا

الاعلي للقضاء يتسلم ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

محافظة مطروح تكشف حقيقة تجرف جثث المقابر بسبب الأمطار.. فيديو

برشلونة يحقق أول انتصار مع تشافي على حساب إسبانيول

رغم غزارة الأمطار.. محافظ الإسكندرية يطمئن المواطنين: الأمور على ما يرام.. فيديو

نجم الزمالك السابق : طريقة لعب أفشة لا تناسب كيروش

أنا مع قرارات هاني شاكر.. عمر كمال : مطربو المهرجانات بيقولوا كلام لا يصح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

تعطيل الدراسة في القاهرة لسوء الأحوال الجوية غدًا

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل الآيس كريم .. هوايات وأكلات يعشقها الرئيس الأمريكي جو بايدن| شاهد

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ