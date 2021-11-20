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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: لم نرصد أي حوادث بسبب التقلبات الجوية على مدار اليوم

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن غرفة الأزمات المنعقدة في الوزارة، لم ترصد، منذ مساء أمس الجمعة، وحتى التاسعة من مساء اليوم السبت، أي حوادث لها علاقة مباشرة بتداعيات موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها عدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، يتابع مع غرفة أزمات الصحة، مستجدات تنفيذ خطة الوزارة للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن غرفة الأزمات على تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ،من خلال مركز الخدمات الطارئة 137؛ لاستقبال أي مصابين، وتحويل الحالات المرضية الطارئة.

ونوه «عبدالغفار» بأن غرفة الأزمات تتابع على مدار الساعة، توافر أرصدة الدم والبلازما في جميع بنوك الدم، وكذلك أرصدة أدوية الطوارئ، وترددات المرضى على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات، من خلال تقارير دورية تصدرها مديريات الصحة بالمحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى استمرار عمل غرفة الأزمات المركزية بالوزارة والمتابعة مع المديريات على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية، لمتابعة تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، مجددا ، جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، كما ناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

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