بعد ضرب عميل في أحد فروعها.. حماية المستهلك يستدعي ممثل شركة فودافون

استدعى جهاز حماية المستهلك ممثل شركة فودافون للتحقق من سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وجاء ذلك؛ بعد واقعة التشاجر بين أحد العملاء، وموظفي خدمة العملاء في أحد فروع الشركة.

وألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي ٣ من العاملين بشركة فودافون وأحد عملاء الشركة بعد مشاجرة بينهم داخل فرع الشركة بالتجمع الخامس.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بوقوع مشاجرة بين عميل أثناء تواجده داخل فرع شركة فودافون بالقاهرة الجديدة .

انتقل رجال المباحث إلي مكان البلاغ وتم ضبط ٣ من العاملين بالشركة والعميل للاستماع لأقوالهم بسبب واقعة الاعتداء التي رصدتها فيديوهات متداولة عبر السوشيال ميديا .



وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء علي بعضهما، فتحرر محضر بالواقعة.

وتم عرض أطراف الواقعة علي النيابة العامة التي طلبت تفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان من الاشخاص المتواجدين لحظة وقوع المشاجرة ، فيما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة .

كان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة عنيفة داخل فرع فودافون، دون ذكر أي تفاصيل، وأظهر الفيديو صفع العاملين بفرع الشركة أحد العملاء.

وردّت فودافون على الواقعة، حيث نشرت خدمة العملاء رد الشركة في التعليقات على الفيديو المُنتشر، وقالت: «مشادة بين الطرفين وتطاول بالأيدي، تم تحرير محضر وتم التصالح بين الأطراف والاعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة، إدارة فودافون لا تقبل أي تجاوزات في حق العملاء تحت أي ظرف وجارٍ التحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات حاسمة».