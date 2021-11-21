صباح اليوم.. سوهاج تستقبل السفير الاسترالي في زيارة خاصة لمصنع ألياف الموز

تستقبل الشركة المصرية الاسترالية، بابيرس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، بمقرها بمنطقة الكوثر الصناعية بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، السفير الاسترالي Glenn Miles، في أولى زياراته للمصنع بسوهاج.

وذلك للاطمئنان على سير العمل بمصنع ألياف الموز بحي الكوثر في سوهاج، والوقوف على احتياجاته للعمل بقوة مُضاعفة لما يتم العمل بها وعليها بالوقت الحالي؛ لتقوية فرع المصنع بالإقليم.

ومن الجدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سيكون في انتظاره وبصحبته، الدكتور محمد عبد الهادي، مدير عام مكتب المحافظ، وسامي القاضي، نائب محافظ الإقليم، والدكتور محمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، ولفيف من قيادات سوهاج.

يُذكر أن نشاط المصنع هو تدوير وتحويل مُخلفات زراعة الموز إلى بدائل خشبية وأسمدة عضوية حيوية وأدوات تغليف وتعبئة الطعام وشنط وما إلى ذلك من مواد يستطع الإنسان استخدامها والاستفادة منها.