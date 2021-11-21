دولة عربية تكشف امتلاكها مفاعلاُ نووياً تصل طاقته لـ 5 ميجاوات

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً بأقل الميزانيات في إطار سعي الأردن لاستخدام الطاقة النووية.

وحسب "الرأي" الأردنية، قال طوقان خلال منتدى عمان الأمني الثالث عشر، إن الأردن يمتلك مفاعلاً نووياً بطاقة تصل إلى 5 ميجاوات، مؤكدا أنه مفاعل بحثي يبني العقول والقدرات الأردنية في المجال النووي.

وأضاف أن الهيئة الذرية الأردنية بدأت في تزويد مستشفيات السرطان الأردنية منذ عامين، وأنها تعتزم إنتا مادة التكنيشيوم التي تستخدم في تصوير وتشخيص أمراض القلب.

وأوضح أن البرامج النووية قائمة على 3 أركان رئيسية، أولها المفاعل البحثي والمواد النووية ومفاعل توليد الطاقة لإنتاج الكهرباء، قائلا إن اعتماد الوكالة الدولية للمفاعلات النووية المفاعل النووي الأردني يعتبر "جوهرة".