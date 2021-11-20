الأردن.. تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس بسبب الظروف الجوية غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية، السبت، استمرار دوام طلبة المدارس ليوم غد الأحد كما هو معتاد، فيما تم تفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة .

قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إنه تم التفويض مدراء التربية والتعليم في كافة محافظات المملكة لاتخاذ القرار المناسب بتعطيل دوام الطلبة أم لا ليوم غد الأحد نظراً للظروف الجوية السائدة، وفق صحيفة الدستور الأردنية.

وبحسب النشرات الجوية المتوقعة، يحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية ومن خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الامطار الغزيرة التي من المتوقع أن تعم المملكة صباح غد الأحد.