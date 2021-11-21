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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

انفجار بطارية
انفجار بطارية

انتشر مقطع فيديو يوقف القلب للحظة انفجار بطارية هاتف محمول (موبايل) واشتعال النيران فيها أثناء محاولة عامل الهاتف إصلاحها في فيتنام.

 

وذكرت وكالة أنباء أجنبية أن الحادث وقع في ورشة إصلاح في تاي نجوين بـ فيتنام، حيث وثق المقطع لحظة انفجار واشتعال النيران في البطارية أثناء محاولة العامل إصلاحها.

 

في المقطع يظهر عامل الهاتف يعمل على إصلاحه قبل أن ينفجر في وجهه، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

 

أصاب الفزع العامل ورمى بطارية الموبايل بعيدًا، ثم قفز على الأرض لينجو بنفسه.

 

حوادث مشابهة

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تعرض بطاريات الهاتف أشخاصًا للمخاطر.

 

ففي وقت سابق، عثرت الشرطة في تايلاند على أحد محبي ألعاب الفيديو مصعوقًا بالكهرباء داخل شقته، وعلى ما يبدو أنه كان يلعب ويشحن هاتفه في آن واحد.

وقع الحادث في تايلاند، حيث عثرت الشرطة على «تيناكورن راتانوبافان» البالغ من العمر 32 عامًا، ميتًا داخل شقته.

 

ومصابًا بجروح وحروق في كلتا يديه المتورمتين اللتين كانتا تلامسان الهاتف وكابل الشاحن، في حادثة أليمة.

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