اشتباكات وعنف خلال تظاهر عشرات الآلاف في النمسا ضد عودة قيود كورونا|فيديو

اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تظاهرت حشود كبيرة في شوارع العديد من المدن الأوروبية ضد فرض قيود جديدة على فيروس كورونا.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أعرب عشرات الآلاف عن غضبهم في العاصمة النمساوية بعد أن أعلنت الحكومة إغلاقًا على مستوى البلاد وقالت إن التطعيم ضد فيروس كورونا سيصبح إلزاميًا بموجب القانون العام المقبل، وألقى باللوم في ارتفاع أعداد المصابين في البلاد على أولئك الذين فشلوا في تلقي اللقاح.

وقالت الشرطة إن عددا من المتظاهرين اعتقلوا لكنها لم تذكر الأرقام الدقيقة. في وقت لاحق، ألقى المتظاهرون الزجاجات وعلب البيرة وأطلقوا الألعاب النارية على الشرطة، التي استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق الحشود.

وبعد يوم من العنف الشديد خلال أعمال شغب في روتردام خلفت العديد من الجرحى، تجمع آلاف آخرون في وسط أمستردام، على الرغم من إلغاء المنظمين للاحتجاج في أعقاب أحداث الليلة الماضية عندما فتحت الشرطة النار على المتظاهرين.

غادر المتظاهرون اليوم ساحة دام وساروا بسلام في شوارع المدينة تحت مراقبة الضباط عن كثب. وسار بضع مئات من الأشخاص أيضًا في مدينة بريدا جنوب هولندا للاحتجاج على قيود كوفيد -19. كما نظمت مظاهرات ضد إجراءات الفيروس في دول أوروبية أخرى بما في ذلك سويسرا وكرواتيا وإيطاليا، شارك فيها الآلاف.

وجاءت تظاهرات النمسا بعد يوم من إعلان الحكومة النمساوية إغلاقاً جديداً بسبب ارتفاع عدد الإصابات وقولها إن اللقاحات ستكون إجبارية في العام المقبل.

تمّ تطعيم نحو ثلثي سكان النمسا على نحو كامل وهو واحد من أدنى المعدلات في غربي أوروبا، التي تشهد حالياً موجة رابعة من الجائحة مع تسجيل أعداد قياسية في الإصابات الجديدة يومياً.