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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي متهمين بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال(14 شخص"لأربعة منهم معلومات جنائية–مقيمين بمحافظة مطروح).

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن 5 منهم قاموا بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالإشتراك مع باقى المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهمالإجرامى بحسابات وشهادات بنكية ، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم  بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى(200مليون جنيه).
 

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر مطروح عمليات سحب وإيداع

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