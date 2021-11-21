مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي ولي عهد البحرين.. تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية أمس السبت، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا قام بزيارة إلى البحرين، والتقى ولي العهد، رئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكذلك وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي في المنامة.

وقال المعلق العسكري للوقع"واللا" العبري إن اللقاءات التي جمعت الوفد الإسرائيلي بقيادة إيال حولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ونظرائه وولي عهد البحرين، قد ناقشت الملف الإيراني وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن بلاده حريصة على دعم كافة الجهود الدولية، لازدهار المنطقة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الإقليمي والدولي.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بولي عهد البحرين جاء في سياق انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، فيما عرف بـ"اتفاقات أبراهام".