شكله أثار حيرة العالم.. مخلوق غريب يظهر في أدغال أستراليا

التقط مصور بعض الصور لكائن غريب عثر عليه أثناء رحلته للصيد في الغابات الاسترالية، إلا أنه صادف مخلوق غريب ليس إنسانا ولا حيوان، فقد تحير في تحديد جنس ذلك المخلوق وترك لمتابعينه التخمين من خلال نشر الصور التي التقطها.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أول ظهور لمخلوق نصف بشري ونصف كلب كان في ولاية ميتجن في عام 1887، وكانت المرة الأولى لتسجيل واقعة كهذه في التاريخ بأمله حتى جاء مصور جون نشر صوره منذ أيام أثارت حيرة الرواد.



كان مصور يدعى " جون" في رحلة صيد بأدغال استراليا وواجه مخلوق غريب وصفه بأنه نصف إنسان ونصف حيوان ولم يفهم كيف يمكنه أن يصنف ذلك المخلوق ونشر صورته للرواد.

أشار المصور إلى أنها كان بداخل زورقه في المياه داخل بحيرة في الغابة، ولاحظ أن هناك مخلوق يلاحقه، واعتقد في البداية أنه حيوان من ضمن حيوانات الغابة إلا أنه لاحظ أن هيئته تشبه البشر.

جدير بالذكر أن المصور نشر صوره حاول التقاطها لذلك المخلوق بعد أن قام بمطاردته داخل المياه ولكن لم تكن عن قرب إلا أن المصور حاول وصف ذلك الكائن وكان يصفه بأنه نصف إنسان ونصف حيوان.

