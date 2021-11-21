عامل يمزق جسد زميله في مشاجرة بـ شبين القناطر

مزق عامل جسد زميله في شبين القناطر، حيث قام بطعنه بمطواة في البطن بسبب مشاجرة بينهما على اثر مشادة بسبب خلافات بينهما وتم نقل المصاب الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة فطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب والتحفظ على المتهم والاداة المستخدمة فى الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول المدعو " م أ م " 20 سنة عامل مصابا بطعنة نافذة أسفل البطن وحالته العامة غير مستقرة وجارى نقلة الى مستشفى بنها الجامعى.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث المركز وتوصلت التحريات وبالفحص تبين ان المجنى علية تشاجر مع المدعو " أ ا" عامل بسبب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة بسبب خلافات سابقة فقام المتهم بطعنه فى منطقة البطن فسقط على الأرض غارقا فى دمائه وتم نقلة للمستشفى.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، واعترف بارتكابها، وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة وجارى العرض على النيابة فطلبت الإستعلام عن حالة المصاب.