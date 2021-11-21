مصر تحصد 11 ذهبية في اليوم الثاني للبطولة العربية لدراجات المضمار

توج منتخب مصر بـ 11 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزيتين في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة في استاد القاهرة وتستمر حتى يوم 23 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.



وأسفرت نتائج اليوم الثانى للبطولة عن النتائج التالية:



فوز لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفرقية لفئة الإناث، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت المغربية سهام السعدي الميدالية البرونزية.



وفي سباق الكيرين لفئة الإناث حصدت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد الميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وفازت مواطنتها شيخة عيسى بالميدالية البرونزية.



وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الشباب فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومثل الفراعنة في هذا السباق الرباعي عبدالله عفيفى ومحمود بكر وعبد الرحمن فهيم وبجاد شريف، فيما توج منتخب السعودية بفضية السباق، وحقق منتخب الإمارات الميدالية البرونزية.



وفي سباق الاسكراتش لفئة الرجال فاز الإماراتي يوسف ميرزا بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق لاعب منتخب مصر يوسف أحمد ذكي الميدالية الفضية، وتوج الجزائري حمزة عماري بالميدالية البرونزية.



وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الإناث فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومثل الفراعنة في هذا السباق الثنائي إبتسام زايد ومريم محمد، فيما فاز منتخب الإمارات بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية.



وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الإناث حقق منتخب مصر الميدالية الذهبية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الرباعي إبتسام زايد وندى عبد الكريم وسهيلة يوسف وآلاء أحمد، فيما توج منتخب الإمارات بالميدالية الفضية، وحصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية.



وفي سباق الاسكراتش لفئة الشباب فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج المغربي محمد الصنبولي بالميدالية الفضية، وفاز الجزائري صلاح الدين أيوبي بالميدالية البرونزية.



وفي سباق المطاردة الفردية فازت الجزائرية نسرين حويلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية الفضية، وحققت الإماراتية هدى حسين الميدالية البرونزية.



وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الشابات توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق اللاعبات حبيبة عليوة وشهد محمود ومريم عاصم وآلاء أحمد، فيما حصد منتخب الإمارات المركز الثاني وفضية السباق الذي اقتصرت المشاركة فيه على منتخبي مصر والإمارات.



وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الشابات حقق منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تصدر اللاعبتين حبيبة عليوة وشهد محمود السباق، وحصد منتخب الجزائر فضية السباق وتوج منتخب الإمارات بالميدالية البرونزية.



وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الرجال حقق منتخب مصر المركز الثاني والميدالية الفضية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الثلاثي أحمد خالد وحسين ناصر وأحمد الشناوي، وفاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية وحقق منتخب الجزائر الميدالية البرونزية.



وفي سباق الكيرين لفئة الشابات حققت اللاعبة المصرية شهد محمود الميدالية الذهبية، وفازت الجزائرية نسرين حويلي بالميدالية الفضية، وتوجت اللاعبة المصرية مريم عاصم بالميدالية البرونزية.



وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الشباب فاز الثلاثي المصري عبد الله عفيفي ويوسف شريف وخالد عبد المرضى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد منتخب السعودية الميدالية الفضية، وفاز منتخب الجزائر بالبرونزية.



وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الرجال، توج رباعي منتخب مصر يوسف أحمد ذكي ومحمد فرج وعاصم الحسيني وأحمد خالد الميدالية البرونزية، فيما حصد منتخب الجزائر ذهبية السباق، وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الفضية.



وفي سباق الكيرين لفئة الشباب فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية وحقق منتخب الإمارات الميدالية الفضية وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية.



وفي سباق النقاط لفئة الشابات حققت اللاعبة المصرية حبيبة الميدالية الذهبية، وفازت الجزائرية نسرين حويلي بالميدالية الفضية وتوجت الإماراتية هدى حسين بالميدالية البرونزية.



وفي سباق الأومونيوم لفئة الكبار فاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية وحقق منتخب المغرب الميدالية الفضية وفاز منتخب السعودية بالميدالية البرونزية.



وفي سباق الكيرين لفئة الشباب فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية وحقق منتخب الإمارات الميدالية الفضية وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية.