عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 11 ذهبية في اليوم الثاني للبطولة العربية لدراجات المضمار

صدى البلد

توج منتخب مصر بـ 11 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزيتين في اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة في استاد القاهرة وتستمر حتى يوم 23 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.
 

وأسفرت نتائج اليوم الثانى للبطولة عن النتائج التالية:


فوز لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفرقية لفئة الإناث، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت المغربية سهام السعدي الميدالية البرونزية.


وفي سباق الكيرين لفئة الإناث حصدت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد الميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وفازت مواطنتها شيخة عيسى بالميدالية البرونزية.


وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الشباب فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومثل الفراعنة في هذا السباق الرباعي عبدالله عفيفى ومحمود بكر وعبد الرحمن فهيم وبجاد شريف، فيما توج منتخب السعودية بفضية السباق، وحقق منتخب الإمارات الميدالية البرونزية.


وفي سباق الاسكراتش لفئة الرجال فاز الإماراتي يوسف ميرزا بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق لاعب منتخب مصر يوسف أحمد ذكي الميدالية الفضية، وتوج الجزائري حمزة عماري بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الإناث فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومثل الفراعنة في هذا السباق الثنائي إبتسام زايد ومريم محمد، فيما فاز منتخب الإمارات بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية.


وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الإناث حقق منتخب مصر الميدالية الذهبية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الرباعي إبتسام زايد وندى عبد الكريم وسهيلة يوسف وآلاء أحمد، فيما توج منتخب الإمارات بالميدالية الفضية، وحصد منتخب المغرب الميدالية البرونزية.


وفي سباق الاسكراتش لفئة الشباب فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج المغربي محمد الصنبولي بالميدالية الفضية، وفاز الجزائري صلاح الدين أيوبي بالميدالية البرونزية.


وفي سباق المطاردة الفردية فازت الجزائرية نسرين حويلي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية الفضية، وحققت الإماراتية هدى حسين الميدالية البرونزية.


وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الشابات توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق اللاعبات حبيبة عليوة وشهد محمود ومريم عاصم وآلاء أحمد، فيما حصد منتخب الإمارات المركز الثاني وفضية السباق الذي اقتصرت المشاركة فيه على منتخبي مصر والإمارات.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الشابات حقق منتخب مصر المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تصدر اللاعبتين حبيبة عليوة وشهد محمود السباق، وحصد منتخب الجزائر فضية السباق وتوج منتخب الإمارات بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الرجال حقق منتخب مصر المركز الثاني والميدالية الفضية، ومثل منتخب مصر في هذا السباق الثلاثي أحمد خالد وحسين ناصر وأحمد الشناوي، وفاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية وحقق منتخب الجزائر الميدالية البرونزية.


وفي سباق الكيرين لفئة الشابات حققت اللاعبة المصرية شهد محمود الميدالية الذهبية، وفازت الجزائرية نسرين حويلي بالميدالية الفضية، وتوجت اللاعبة المصرية مريم عاصم بالميدالية البرونزية.


وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الشباب فاز الثلاثي المصري عبد الله عفيفي ويوسف شريف وخالد عبد المرضى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد منتخب السعودية الميدالية الفضية، وفاز منتخب الجزائر بالبرونزية.


وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الرجال، توج رباعي منتخب مصر يوسف أحمد ذكي ومحمد فرج وعاصم الحسيني وأحمد خالد الميدالية البرونزية، فيما حصد منتخب الجزائر ذهبية السباق، وتوج منتخب الإمارات بالميدالية الفضية.


وفي سباق الكيرين لفئة الشباب فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية وحقق منتخب الإمارات الميدالية الفضية وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية.


وفي سباق النقاط لفئة الشابات حققت اللاعبة المصرية حبيبة الميدالية الذهبية، وفازت الجزائرية نسرين حويلي بالميدالية الفضية وتوجت الإماراتية هدى حسين بالميدالية البرونزية.


وفي سباق الأومونيوم لفئة الكبار فاز منتخب الإمارات بالميدالية الذهبية وحقق منتخب المغرب الميدالية الفضية وفاز منتخب السعودية بالميدالية البرونزية.


وفي سباق الكيرين لفئة الشباب فاز منتخب السعودية بالميدالية الذهبية وحقق منتخب الإمارات الميدالية الفضية وتوج منتخب المغرب بالميدالية البرونزية.

مصر البطولة العربية لدراجات المضمار استاد القاهرة أشرف صبحي الاتحاد العربي للدراجات نتائج اليوم الثانى للبطولة

ترشيحاتنا

هاني شاكر: نقابة المهن الموسيقية ستصدر قرارا بخصوص محمد رمضان.. فيديو

أبو العينين ينعى سهير البابلي: أخلصت لفنها ورسمت البسمة على وجوهنا

المدرس ضحية الاعتداء في بلقاس: الطالب ضربني بالحذاء على رأسي ووالده كتفني

الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة عدم استقرار الطقس.. فيديو

السجن 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة العثور على لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا

عضو "مجلس الأطباء" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكشف الطبي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتعرض لضغوط للتنازل.. أول رد من ضحية التحرش داخل ميكروباص التجمع بعد إحالة المتهم للمحاكمة

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

ماذا قال الشيخ الشعراوي لـ سهير البابلي وهل تخلصت من أموال الفن؟

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

فيديو

بندخّل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا.. عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

سهير البابلي في لقاء تلفزيوني سابق: أخشى لقاء الله وساعة السؤال

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ