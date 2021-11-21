نوع مهمل من الفواكه يساعد على إنقاص الوزن ومحاربة إلتهاب المفاصل

فوائد صحية لتناول البابايا على صحتك فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات الفينو لية، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على إنزيمات حيوية للبروتين تساعد على تحسين الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب وتعزيز انهيار البروتين في الجسم والحفاظ على صحة العين ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية

1. يساعد على إنقاص الوزن

فإن البابايا المجففة تحتوي على نسبة أقل من السكر وأقل في السعرات الحرارية مما يجعلها فعالة في إنقاص الوزن بسهولة. كما أن تأثير الإشباع بسبب محتواه العالي من الألياف يزيد من فوائد فقدان الوزن.

2. ينشط الجسم



البابايا المجففة مليئة بالألياف والفيتامينات الأساسية (مثل فيتامين أ وج) التي تساعد على تنشيط الجسم عند تناولها إما بالماء أو رشها على أطعمة مثل السلطات أو الحساء.

كما أنه يساعد على إبقاء الشخص ممتلئًا لفترة أطول وأداء الأعمال لساعات طويلة دون الشعور بالتعب بسهولة.

3. يحمي صحة الكبد

أظهرت دراسة أن البابايا المجففة لها نشاط مضاد للتسمم الكبدي قد يساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن التعرض للأدوية.

قد يكون هذا بسبب التأثير المضاد للأكسدة لمسحوق البابايا.

4. يخفض ضغط الدم



البابايا المجففة غنية ببعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين أ والفلافونويد التي تساعد على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب. أظهرت دراسة أن البوتاسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. لذلك ، يمكن أن يساعد استهلاك البابايا المجففة في الوقاية من ضغط الدم والسيطرة عليه وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية.



5. يحمي القلب



يرتبط اللايكوبين الموجود في مسحوق البابايا بشكل إيجابي بتحسين صحة الأوعية الدموية والوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن تساعد خصائص الليكوبين المضادة للتصلب

6. محاربة التهاب المفاصل



يتم الاحتفاظ بالليكوبين بكميات أعلى عند تجفيف البابايا. يحتوي هذا المركب الأساسي على خصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في إدارة التهاب المفاصل. تساعد الخاصية المضادة للأكسدة في البابايا المجففة أيضًا على منع تلف أنسجة العظام بسبب الإجهاد التأكسدي