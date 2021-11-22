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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"حياة كريمة".. تنمية شاملة للريف والحضر.. فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مبادرة “حياة كريمة”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 


وأبرز التقرير أهداف الحملة، والتي تتلخص في التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.


وتابع التقرير، أنه من ضمن الأهداف أيضا الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأكمل التقرير، أنه اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، و الاستثمار في تنمية الانسان المصري، و سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها. 
وأنهى التقرير، أنه من الأهداف احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

حياة كريمة اخبار التوك شو سوشيال ميديا عبد الفتاح السيسي مقطع فيديو

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