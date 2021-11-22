نصائح صحية لمساعدة مرضى السكر على بدء يومهم

بدء اليوم بملاحظة صحية ومبهجة يضبط الحالة المزاجية ليوم كامل أيضًا، العلامات التي تشعر بها في جسمك عند الاستيقاظ هي إشارة رائعة لما يكمن في داخلك.

يشعر البعض بالحموضة بينما يشعر البعض بالانتفاخ وانخفاض الطاقة حتى أن البعض الآخر مجرد شعاع من أشعة الشمس عند الاستيقاظ.

"يجب أن تكون الأطعمة التي تتناولها في الصباح الباكر ، خاصة إذا كنت مصابًا بالسكري ، هي تلك التي تساعدك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، وتهدئة أي مضايقات وتساعدك على الاستعداد للانطلاق!" قال المشاهير التغذية.

إليك ما يجب مراعاته.

* الترطيب هو أول شيء يجب تذكره عند الاستيقاظ نظرًا لأن جسمك يشعر بالعطش بعد ساعات من عدم شرب الماء أثناء النوم ، فإن أول ما عليك فعله هو تناول كوب أو كوبين من الماء الدافئ لإرواء عطشك وإحياء نظامك الغذائي.

* عند الارتفاع ، قم بطحن سبع أوراق من كل من البيلباتا والكاري باتا والريحان في بعض الماء هذه الأوراق نعمة لجسم مرضى السكر .

اشرب هذا العصير على معدة فارغة لانخفاض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ على مدار اليوم. في وقت لاحق ، تناول ماء Arjun chaal (عشب لحاء الشجر الطبيعي) والذي يعد منشطًا رائعًا لإدارة مستويات السكر العالية لتحضيره ، انقع ملعقة كبيرة من مسحوق أرجون شال في الماء طوال الليل واشربه في الصباح.

يعاني الكثير من الناس من الحموضة عند الاستيقاظ قد يكون هذا بسبب العشاء المتأخر "حاول أن تحافظ على وقت العشاء قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم. لعلاج الحموضة عند الاستيقاظ ، تناول 8-10 حبات من الزبيب الأسود المنقوع على معدة فارغة.

الزبيب الأسود غني بالمواد المغذية ويعادل المستويات الحمضية العالية في الجهاز الهضمي. يُنصح الأشخاص الذين يشعرون بالانتفاخ بشرب الشاي المكون من 1 ملعقة كبيرة بذور كمون ، 1 هيل ، 1 ملعقة كبيرة بذور شمر ، رشة من بذور الكاروم في 500 مل ماء ، مغلي ويوضع إلى النصف. قالت احرصي على شربه فاترًا.

* يجب أن يتناول مرضى السكر وجبة فطور خفيفة مع فواكه موسمية ومزيج من الكربوهيدرات والبروتينات. لا ينصح بتناول وجبة إفطار مليئة بالحبوب في الأيورفيدا. "في الواقع ، تناول وجبة فطور ثقيلة هو أسطورة لأن جسمك لا يزال يهضم عشاء الليلة الماضية. وقالت: "سيكون عبئًا إضافيًا على جهازك الهضمي لهضم وجبة فطور ثقيلة".

يمكنك إضافة مصادر البروتين الطبيعية إلى وجبة الإفطار المصنوعة منزليًا وتناول أشياء البيض مع الخبز المحص مثل الغلوتين وعصيدة الشوفان

* الخضروات المثالية ذات الفوائد المهدئة لأنه قلوي ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتناوله في منتصف الصباح لموازنة ارتفاع السكر في الدم . احصل عليه كعصير - ½ قرع رماد (حوالي 250 جم) و شرائح ليمون.

* تجنب تناول الشاي أو القهوة أول شيء في الصباح لأنهما السبب الأول للحموضة والإمساك وجميع مشاكل المعدة. وتابعت: "كذلك لا تمارس مثل خلط الحليب بالفواكه ، فهذا خطأ شائع جداً".

اجعل صباحك بسيطًا وخاليًا من المتاعب ، وتأمل ، ولا تشارك في أنشطة بناء الإجهاد للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة!