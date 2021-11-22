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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى شاكر فى ضيافة قصر السينما..غدا

هانى شاكر
هانى شاكر

يقيم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" وذلك يوم الثلاثاء القادم بقصر السينما.

يحضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

يدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفن والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما. يقام صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

هانى شاكر لـ حسن شاكوش : قتلت الفن 

 

قال الفنان  هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن مشكلة حسن شاكوش مغني المهرجانات، إنه ارتكب غلطة لا تُغتفر، حيث جعل الجمهور يسب زميل له، ويقول كلاما خارجا.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “آخر النهار”" أن حسن شاكوش ارتكب فعلًا فاضحًا في الطريق العام، مشيرًا إلى أن هناك دعاوى مرفوعة ضده".

وأردف: "يطلع على المسرح يخلي الجمهور يشتم زميله، وفي آخر الفيديو تهين عازفي الإيقاع المحترمين وتقول ولادهم رقصات، تشتم زميلك على الملأ والله لو غابة ما يحصل فيها كده".

ووجه شاكر رسالة لحسن شاكوش، قائلًا: "نت قتلت الفن يومها يا شاكوش، ربنا أعطاك نعمة محافظتش عليها".

هانى شاكر سيصدر قرار بشأن محمد رمضان 

 

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل موقف النقابة من الفنان محمد رمضان،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار الذي يقدمه محمد الباز عبر شاشة قناة النهار.

وقال هاني شاكر ، أن موقف النقابة من محمد رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو مَن بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصريحات ترسل نقابة المهن التمثيلية للموسيقية جوابا بالطلب.

وأضاف هاني شاكر: قريبًا هناك قرار سيُصدر من نقابة المهن الموسيقية ضد محمد رمضان حيال هذا الوضع الخاص.

الفنان هاني شاكر نقابة المهن التمثيلية هاني شاكر تامر عبدالمنعم قصر السينما هيئة قصور الثقافة اتحاد النقابات الفنية نقيب المهن الموسيقية الصالون الثقافي عمر عبدالعزيز

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