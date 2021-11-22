بعد وفاة سهير البابلي.. ما لا تعرفه عن المياه على الرئة أسبابها وعلاجها

بعد رحيل الفنانة سهير البابلي بعد معانتها من المرض حيث كانت تعاني من الماء علي الرئة أو المعروفة باسم تحدث الوذمة الرئوية عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية للرئتين - الحويصلات الهوائية - مما يجعل التنفس صعبًا. هذا يتعارض مع تبادل الغازات ويمكن أن يسبب فشل الجهاز التنفسي.

يمكن أن تكون الوذمة الرئوية حادة (بداية مفاجئة) أو مزمنة (تحدث ببطء أكثر بمرور الوقت) إذا كانت حادة ، يتم تصنيفها على أنها حالة طبية طارئة تحتاج إلى عناية فورية.

السبب الأكثر شيوعًا للوذمة الرئوية هو قصور القلب الاحتقاني ، حيث لا يستطيع القلب مواكبة متطلبات الجسم.

عادة ما يركز علاج الوذمة الرئوية على تحسين وظيفة الجهاز التنفسي والتعامل مع مصدر المشكلة. يتضمن بشكل عام توفير أكسجين إضافي وأدوية لعلاج الحالات الأساسية.

لرفع مستويات الأكسجين في دم المريض ، يتم إعطاء الأكسجين إما من خلال قناع الوجه أو الشوكات - أنابيب بلاستيكية صغيرة في الأنف.

يمكن وضع أنبوب التنفس في القصبة الهوائية إذا كان من الضروري وجود جهاز تنفس أو جهاز تنفس.

إذا أظهرت الاختبارات أن الوذمة الرئوية ناتجة عن مشكلة في الدورة الدموية ، فسيتم علاج المريض بالأدوية الوريدية للمساعدة في إزالة حجم السوائل والتحكم في ضغط الدم .

اسباب المياة علي الرئة



أثناء التنفس الطبيعي ، تمتلئ الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين - الحويصلات الهوائية - بالهواء. يؤخذ الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون. تحدث الوذمة الرئوية عند غمر الحويصلات الهوائية.

عند غمر الحويصلات الهوائية ، تحدث مشكلتان:

لا يمكن لمجرى الدم الحصول على كمية كافية من الأكسجين.

الجسم غير قادر على التخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل صحيح.

تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

التهاب رئوي

تعفن الدم (عدوى الدم)

التعرض ل بعض المواد الكيميائيةمصدر موثوق

فشل العضو الذي يسبب تراكم السوائل - فشل القلب الاحتقاني أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد

على وشك الغرق

إشعال

صدمة

رد فعل لبعض الأدوية

جرعة زائدة من المخدرات

إلى جانب الإصابة المباشرة للرئتين ، كما هو الحال في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

إصابات الدماغ مثل نزيف المخ أو السكتة الدماغية أو إصابة الرأس أو جراحة الدماغ أو الورم أو النوبة

ارتفاع عاليمصدر موثوق

نقل الدم

الوذمة الرئوية القلبية

تسمى الوذمة الرئوية الناتجة عن مشكلة مباشرة في القلب بوذمة قلبية.

يعتبر قصور القلب الاحتقاني سببًا شائعًا للوذمة الرئوية القلبية. في هذه الحالة ، لا يستطيع البطين الأيسر ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

يؤدي هذا إلى تراكم الضغط في أجزاء أخرى من جهاز الدورة الدموية ، مما يدفع السوائل إلى داخل الأكياس الهوائية في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم.

تشمل المشاكل الأخرى المتعلقة بالقلب والتي يمكن أن تؤدي إلى الوذمة الرئوية ما يلي:

الحمل الزائد للسوائل - يمكن أن ينتج عن الفشل الكلوي أو العلاج بالسوائل الوريدية.

طوارئ ارتفاع ضغط الدم - ارتفاع حاد في ضغط الدم يضع ضغطًا مفرطًا على القلب.

الانصباب التأموري مع السدادة - تراكم السوائل حول الكيس الذي يغطي القلب. هذا يمكن أن يقلل من قدرة القلب على الضخ.

عدم انتظام ضربات القلب الشديد - يمكن أن يكون تسرع القلب (ضربات القلب السريعة) أو بطء القلب (ضربات القلب البطيئة). يمكن أن يؤدي أي منهما إلى ضعف وظائف القلب.

نوبة قلبية حادة - يمكن أن تتلف عضلة القلب ، مما يجعل ضخ الدم أمرًا صعبًا.

صمام القلب غير الطبيعي - يمكن أن يؤثر على تدفق الدم خارج القلب.

تسمى أسباب الوذمة الرئوية التي لا تنتج عن ضعف وظائف القلب

. تحدث عادة بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. وهو التهاب حاد في الرئتين يؤدي إلى الوذمة الرئوية وصعوبات شديدة في التنفس.

أعراض المياة علي الرئة



تسبب الوذمة الرئوية الحادة صعوبات كبيرة في التنفس ويمكن أن تظهر دون سابق إنذار هذه حالة طارئة وتتطلب عناية طبية فورية. بدون العلاج والدعم المناسبين ، يمكن أن تكون قاتلة.

إلى جانب صعوبات التنفس ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض الأخرى للوذمة الرئوية الحادة ما يلي:

السعال ، غالبًا مع بلغم وردي رغوي

التعرق المفرط

القلق والأرق

مشاعر الاختناق

جلد شاحب

أزيز

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة (خفقان)

ألم صدر

إذا كانت الوذمة الرئوية مزمنة ، فإن الأعراض عادة ما تكون أقل حدة حتى لا يستطيع نظام الجسم تعويضها. تشمل الأعراض النموذجية ما يلي:

صعوبة في التنفس عند الاستلقاء

تورم (وذمة) في القدمين أو الساقين

زيادة الوزن بسرعة بسبب تراكم السوائل الزائدة

ضيق التنفس الليلي الانتيابي - نوبات من ضيق التنفس المفاجئ الشديد في الليل

تعب

زيادة ضيق التنفس مع النشاط البدني

الوذمة الرئوية أو الانصباب الجماعي

تحدث الوذمة الرئوية عندما يتجمع السائل داخل الرئتين ، في الحويصلات الهوائية ، مما يجعل التنفس صعبًا. يشمل الانصباب الجمعي أيضًا وجود سائل في منطقة الرئة ، ويسمى أحيانًا "ماء على الرئتين".

ومع ذلك ، في حالة الانصباب الجنبي ، يتجمع سائل الماء في طبقات غشاء الجنب خارج الرئتين. يمكن أن ينتج عن قصور القلب أو تليف الكبد أو الانسداد الرئوي . يمكن أن تحدث أيضًا بعد جراحة القلب.