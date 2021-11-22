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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر احتفالية العيد السنوي الأول ليوم الطاقة النووية

صدى البلد

حضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية العيد السنوي الأول ليوم الطاقة النووية في مصر، والذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاحتفال بعيد هيئة المحطات النووية، والذي يحل موعده 19 نوفمبر من كل عام، ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى توقيع مصر وروسيا على اتفاق مبدئي في نوفمبر 2015 لبناء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء في مصر.

 

ويشارك في الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية في مصر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

 

وتعد المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر والتي يقع موقعها في مدينة الضبعة غرب محافظة مطروح، هي الأحدث من حيث التكنولوجيا النووية المتطورة المستخدمة في مكون المفاعلات النووية الروسية التي تقوم عليها المحطة النووية بالضبعة.

 

وتضم المحطة النووية المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء بالضبعة مزايا عديدة من حيث معايير الأمان النووي والصحة والسلامة للعاملين والبيئة والإنسان.

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