سكان مساكن المحافظة بحي السلام أول يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ غريب محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة ووجود ورش غسيل سيارات وعدم وجود إنارة للطرق.

وقال محمد في شكواه: نعاني نحن سكان مساكن المحافظة السلام اول من انتشار ورش غسيل السيارات والتي سوف تكون سبب في انهيار البلوكات، بالإضافة إلى أن الطريق بسوق الزهراء تسبب في غلق الشارع وخاصة يوم الأحد.

وتابع الكباري الجديدة خالية من الانارة اسفلها، كذلك شارع الدلتا الجديدة من الزهراء لاتجاه شارع الاسكندرية لا توجد إنارة به وتم اتلاف الرصف بسب غسيل السيارات سواء و القهاوي من الامام والخلف بالإضافة إلى انتشار القمامة في أماكن كثيرة.

طالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية والعمل على عودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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