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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مساكن المحافظة بحي السلام أول يشكون من انتشار القمامة

صدى البلد

أرسل القارئ غريب محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة ووجود ورش غسيل سيارات وعدم وجود إنارة للطرق.

وقال محمد في شكواه: نعاني نحن سكان مساكن المحافظة السلام اول من انتشار  ورش غسيل السيارات والتي سوف تكون سبب في انهيار البلوكات، بالإضافة إلى أن الطريق بسوق الزهراء تسبب في غلق الشارع وخاصة يوم الأحد.

وتابع الكباري الجديدة خالية من الانارة اسفلها، كذلك شارع الدلتا الجديدة من الزهراء لاتجاه شارع الاسكندرية لا توجد إنارة به وتم اتلاف الرصف بسب غسيل السيارات سواء  و القهاوي من الامام والخلف بالإضافة إلى انتشار القمامة في أماكن كثيرة.

طالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية والعمل على عودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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