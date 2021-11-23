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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هالة السعيد: حياة كريمة ساهمت في تحسين حياة المواطن وتنشيط الاقتصاد

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة مبادرة حياة كريمة ساهمت في ضخ حجم كبير من الاستثمارات.


وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين حياة المواطن في نفس الوقت تنشيط الاقتصاد.

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وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة ساهمت في توفير فرص عمل وتشغيل الشركات التي قامت بتوريد المعدات.

 

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحقيق معدلات نمو جيدة وفي نفس الوقت احداث توازن بين إدارة الازمة والحفاظ على صحة المواطن ودفع عجلة الاقتصاد.

 

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظات المصرية خلال الخمسة سنوات الماضية ارتفعت بنحو 450% وذلك دون حساب الاستثمارات التي تم ضخها في مبادرة حياة كريمة.

 

وأضافت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها، أن تحديد حجم الاستثمارات الموجهة لكن محافظة يكون من خلال معادلة يتم تحديدها مع وزارة التنمية المحلية بناء على مؤشرات منها مساحة كل المحافظة ومعدل الفقر بها ومعدل البطالة وحجم اتاحة الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي وكل البينات الموجود في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتي يتم تحديثها بشكل دائم.


وتابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: ثم تم بعد ذلك إعطاء وزن نسبي لكل هذه المؤشرات بناء عليه يتم عمل معادلة تمويلية توضح كل محافظة ستحصل على نسبة كام من حجم الاستثمارات.

 

ولفتت إلى أن الهدف من ذلك هو سد الفجوة التنموية بين المحافظات لتحقيق العدالة الإقليمية المتوازنة.

التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة حياة كريمة تنشيط الاقتصاد مال واعمال اخبار مصر

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