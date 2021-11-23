إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.. الأزهر: أسماء مصطفى وسلمى الزرقا لهما الثواب ودعم المرضى عبادة.. والإفتاء: من مات بالسرطان شهيد

الأزهر:

السرطان لا يمكنه تحطيم العزيمة أو الأمل ولن ينال من قوة الروح

دعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله عزّ وجل

قصص المواجهين للسرطان نماذج مضيئة مُلهمة جديرة بكل احترام وإكبار

دار الإفتاء:

الموت بمرض السرطان تشمله أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف

سادت حالة كبيرة من الحزن على متابعي مواقع التواصل بعد وفاة محاربتي السرطان الأيقونة سلمى الزرقا والإعلامية أسماء مصطفى، والتي أثرت على عدد كبير من مصابي السرطان والمتعافين من الفئات العمرية المختلفة من الجنسين بموجة من القلق والإحباط والتي ظهرت في منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحد الأطفال المصابين عبر صفحته الرسمية «يا رب السرطان يموت!» متأثرا بوفاة محاربتين للسرطان في يوم واحد.

دعم مرضى السرطان عبادة

وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة دعم لمحاربي السرطان، بعد أن فقدت مصر اليوم اثنتين من بين هؤلاء المحاربين، سلمى الزرقا والإعلامية أسماء مصطفى.

وقال الأزهر في رسالته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «السرطان لا يمكنه أن يحطم العزيمة، أو الأمل، ولا أن ينال من قوة الروح»، مشيراً إلى أن دعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله عزّ وجل.

ولفت إلى أنه بالإيمان، والصبر، والتفاؤل، والود، يستطيع الإنسان ومن حوله من الداعمين له أن يتجاوزوا أي محنة؛ مستعينين بصدق اللجوء إلى الله، ويقين التوكل عليه، وإحسان الظن فيه سبحانه، يقول سبحانه: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا» (الشرح: 5، 6)، وقال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرِ، وأنَّ الفرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا». (أخرجه أحمد).

واستدل بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له». (أخرجه مسلم).

وأوضح أنه في قصص المواجهين للسرطان، المُحققين لذاتهم، النافعين لمجتمعهم -رغم آلامه- نماذج مضيئة مُلهمة جديرة بكل احترام وإكبار، مختتماً رسالته قائلاً: «كل الدعم لأبطال مواجهة السرطان».

هل المتوفى بمرض السرطان شهيد ؟

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الموت بسبب مرض السرطان تشمله أسباب الشهادة الواردة في الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض.

وأوضح مفتي الجمهورية في إجابته عن سؤال: «هل المتوفى بمرض السرطان شهيد ؟» أنه بناءً على أن مرض السرطان داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، فمن مات بسببه يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.



هل المتوفى بمرض السرطان شهيد ؟

نبه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، على أن الميت الذي توفي بمرض السرطان يعد شهيدًا لأنه مات مبطونًا، مستشهدًا بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل الله» متفقٌ عليهِ.

وأفاد الشيخ أحمد وسام، في فيديو بثته دار الإفتاء على «يوتيوب»، ردًا على سؤال: «هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟»، بأن للشهادة من حيث الدنيا والآخرة أنواعاً منها: أولًا: شهيد الدنيا والآخرة، وهو المقتول من المسلمين فى الحرب، وكان يبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن شهيد الدنيا يٌغسَّل ولا يصلى عليه، وأن مقتضى الشهادة فى الآخرة أن له الأجر العظيم الذى قال الله فيه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» (سورة آل عمران: 169).

وأضاف ثانيًا: شهيد الدنيا فقط، وهو المقتول في الحرب المذكورة ولم يقصد بذلك وجه الله تعالى، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يحرم من ثواب الآخرة، لافتًا إلى الحديث الذى رواه البخاري ومسلم أن أعرابيًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر-أي للشهرة-والرجل يقاتل ليرى مكانه - فمن في سبيل الله ؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

وتابع: ثالثًا: شهيد الآخرة فقط: وهو الذى لم يمت في الحرب المذكورة، كالغريق والمبطون، فهو يعامل في الدنيا معاملة أي ميت آخر من وجوب غسله والصلاة عليه، ولكن الله يعطيه في الآخرة ثواب الشهداء، لحديث "ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتى إذًا لقليل، قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد" رواه مسلم.

واختتم حديثه قائلًا: «ومن هؤلاء من يقتل دفاعا عن نفسه ، فقد روى الترمذي بسند حسن صحيح "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"، وكل ذلك في موت المسلم، أما غيره فلا نصيب له من الشهادة عند الله».